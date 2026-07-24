Mientras la cuenta regresiva para la ceremonia inaugural de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 entra en su recta final, México se alista para afrontar uno de los primeros grandes desafíos rumbo a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

La delegación nacional, integrada por 698 atletas, llega a la capital de República Dominicana con la responsabilidad de defender su prestigio como una de las principales potencias deportivas de Centroamérica y el Caribe.

De hecho, se ha quedado con el primer sitio en las dos más recientes ediciones (Barranquilla 2018 y San Salvador 2023).

Con ese panorama, las expectativas dentro de la delegación son elevadas. En entrevista con EL UNIVERSAL Deportes, el director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Rommel Pacheco, aseguró que México viaja con una meta ambiciosa: Conquistar nuevamente el primer lugar del medallero y reafirmar el dominio que ha caracterizado al país en las últimas ediciones de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

“Vamos por ese triunfo número 14. Hoy, los atletas tienen todo lo necesario para ganar. Existen pronósticos de medallas elaborados por el área técnica, pero —en términos generales— puedo decir que México irá por el primer lugar del medallero general”, afirmó Pacheco.

El exclavadista, quien brindó un emotivo discurso a los atletas durante la ceremonia de abanderamiento celebrada en Palacio Nacional, reconoció que el camino hacia la cima no será sencillo. Sin embargo, expresó su confianza en la delegación mexicana, al considerar que los competidores cuentan con la preparación y el respaldo necesarios.

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“No la tendremos fácil. Hay potencias como Colombia, que cuenta con una política deportiva clara y mucho talento. Hemos tenido a nuestros atletas concentrados en diferentes estados del país, de acuerdo con las necesidades de cada disciplina. Están motivados y comprometidos para traer un gran resultado”, finalizó el hoy dirigente.

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