René, conocido como El Chino, es ejemplo de que la fuerza no está en las piernas, sino en el corazón y en las ganas de salir adelante. Este veracruzano, quien sobrevive en situación de calle, hace años viajó a la Ciudad de México para buscar a una hermana; sin embargo, un accidente vial en Texcoco lo confinó a una silla de ruedas. Hoy, una banca en la Alameda es su dormitorio y su lugar de trabajo, ahí vende dulces para sobrevivir.

Después de un accidente que lo dejó sin poder caminar, René pasó una temporada en un albergue para personas en situación de calle. Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL

Por falta de dinero, el vendedor de dulces de la Alameda utilizó un tornillo que sustituye el balero que le falta a la llanta de su silla. Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL

René se las ingenia cada mañana para avanzar y ganarse la vida vendiendo dulces en una banca. Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.