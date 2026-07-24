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René, conocido como El Chino, es ejemplo de que la fuerza no está en las piernas, sino en el corazón y en las ganas de salir adelante. Este veracruzano, quien sobrevive en situación de calle, hace años viajó a la Ciudad de México para buscar a una hermana; sin embargo, un accidente vial en Texcoco lo confinó a una silla de ruedas. Hoy, una banca en la Alameda es su dormitorio y su lugar de trabajo, ahí vende dulces para sobrevivir.
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