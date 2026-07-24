São Paulo.- Las mujeres de Brasil podrán llevar consigo a partir de este viernes un espray de gas pimienta para su defensa personal, según un proyecto de ley firmado por el presidente del país, Luiz Inácio Lula da Silva.

La nueva norma, publicada hoy en el Diario Oficial y aprobada previamente por el Parlamento, permite "la comercialización, la adquisición y la posesión de aerosoles de extractos vegetales con fines de defensa personal de la mujer".

El espray, destinado a "la contención temporal del agresor para repeler una agresión actual o inminente contra la integridad física o sexual de la usuaria", podrá ser llevado por todas las mujeres mayores de 18 años que no hayan sido condenadas penalmente por algún delito doloso cometido con violencia o grave amenaza.

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Para adquirirlo, será obligatorio presentar un documento oficial de identificación con fotografía y un comprobante de residencia fija.

La legislación establece, además, que el espray será de "uso individual e intransferible" y no podrá contener "sustancias de efecto letal o de toxicidad permanente", además de tener que cumplir con una serie de "estándares técnicos y de seguridad".

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En este sentido, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) se encargará de definir las especificaciones técnicas, los límites de capacidad, la concentración de la sustancia activa y los estándares de seguridad del aerosol permitidos.

Por otro lado, los comercios autorizados a venderlos deberán tener un registro de ventas con los datos de las compradoras, a fin de poder rastrear el producto, y dar una serie de "orientaciones básicas" para el uso "correcto, seguro y responsable" de los dispositivos.

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La entrada en vigor de esta ley se produce un día después de la divulgación del vigésimo Anuario Brasileño de Seguridad Pública, que constató un nuevo récord de feminicidios en el país el año pasado.

Brasil reportó mil 571 feminicidios en 2025, un 4% más frente a 2024. En el 96.4% de los casos los autores fueron hombres.

Seis de cada diez fueron cometidos por las parejas sentimentales; cerca de otro 20 %, por exparejas; y un 12 %, por algún familiar, según el informe del Foro Brasileño de Seguridad Pública, una organización no gubernamental que basa sus estudios en datos oficiales.

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