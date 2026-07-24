Madrid. Algunas zonas de Madrid se despertaron este viernes con el olor de humo de los incendios que arden descontrolados en los alrededores de la capital de España y que, como otros fuegos en Francia, obligaron a desalojar a miles de personas.

"Estamos viviendo una situación dramática, no solo en distintas provincias españolas sino también en comarcas de países vecinos", dijo el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, que en la víspera declaró una emergencia en la región de Madrid y la provincia vecina de Ávila.

Al menos 19 mil personas han sido desalojadas o se encuentran confinadas en la Comunidad de Madrid debido al "peor incendio de la historia" de la región, que ya ha arrasado 6 mil hectáreas, anunció la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso.

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"Para una región como esta, con una fuerte concentración de viviendas y de población, es una catástrofe", lamentó en una rueda de prensa. "Esto no lo habíamos vivido".

Los bomberos luchaban para impedir la confluencia de los diferentes focos de fuego, aunque sin éxito. A primera hora de la tarde, los servicios de emergencia anunciaron que dos de los incendios "se han unido" en un solo frente y amenazan nuevas poblaciones.

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Aunque todavía lejos de la capital, las llamas afectan una serie de municipios residenciales bastante poblados, a menudo rodeados de colinas y zonas boscosas y matorrales que propician la propagación del fuego.

Estado de emergencia en España por incendios

Las condiciones meteorológicas complican la labor de los bomberos y los militares que trabajan para intentar contener las llamas, según las imágenes difundidas por la Guardia Civil.

"Tenemos una situación adversa, ya ven el viento. (...) Tenemos unas estimaciones superiores a 50 km/h, la temperatura tampoco nos va a dar ninguna facilidad y tampoco lo que es el grado de humedad", dijo el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, desde el puesto de mando instalado en la zona.

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Ante la emergencia, el gobierno pidió el viernes el envío de "cuatro medios aéreos" al activar el mecanismo de protección civil de la Unión Europea.

Grecia respondió con dos aviones e Italia con otros dos.

Imágenes de la Guardia Civil muestran llamas cerca de viviendas en San Martín de Valdeiglesias, y densas columnas de humo elevándose alrededor de Villa del Prado, localidades a unos 60 km al oeste de Madrid.

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El incendio más importante se encontraba en la provincia de Guadalajara, unos 100 km al norte de la capital, y ha arrasado 32 mil hectáreas en una semana.

Este ha perdido intensidad y el ejército se ha retirado de la zona, aunque todavía las llamas no están estabilizadas, anunció el presidente de la región de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

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Más de 200 bomberos siguen movilizados, así como una veintena de "medios terrestres" y dos medios aéreos.

Llamas arrasan la región vinícola de Burdeos, en Francia

En Francia el fuego tampoco da tregua, y arrasa cerca de la preciada región vinícola de Burdeos, en el suroeste del país, donde los incendios obligaron a residentes y turistas a huir de la península de Cap Ferret en barco, en plena temporada de vacaciones de verano.

Cerca de 40 mil personas "han sido desalojadas o lo están siendo en estos momentos", indicó el ministro del Interior, Laurent Nuñez, quien añadió que 80 viviendas se vieron afectadas por las llamas.

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Bañistas en la playa de Moutchic, al suroeste de Francia, observan nubes de humo de un incendio que afecta la cuenca de Arcachón. FOTO: MAXIMILIEN LAMY. AFP)

Este año es el segundo con más superficie quemada por incendios en la Unión Europea desde que empezaron los registros hace 20 años, según datos satelitales del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (Effis) analizados por la AFP.

Desde inicios de año, más de 50 mil hectáreas ardieron en incendios en Francia, casi el triple que en el mismo periodo de 2025, indicó Laurent Nuñez a la AFP.

Las autoridades activaron el mecanismo de protección civil de la Unión Europea para solicitar ayuda, declaró el viernes el presidente Emmanuel Macron, quien advirtió de que la crisis seguía siendo "muy intensa".

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La UE anunció que proporcionará tres aviones cisterna a Francia.

El sureste del país también se vio gravemente afectado, con decenas de incendios que se desataron y se avivaron por el viento. Las autoridades indicaron que desde el martes se habían destruido unas 25 viviendas.

En Italia, miles de efectivos de emergencia luchaban contra decenas de incendios en Sicilia y en la región de Calabria, donde un responsable local afirmó que unos pirómanos habían provocado los incendios atando trapos empapados en líquido inflamable a la cola de gatos callejeros para propagar las llamas.

Los bosques arden con más facilidad porque la vegetación y los suelos europeos sufren desde hace meses una sequía acentuada por las olas de calor excepcionales que han atravesado el continente en junio y julio, y que han hecho evaporar más agua.

El cambio climático, causado principalmente por la combustión continuada del petróleo, del carbón y del gas, vuelve más grave la sequía actual, concluyeron climatólogos del grupo World Weather Attribution en un estudio publicado el jueves.

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