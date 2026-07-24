Aylín Mujica cuenta algunos pormenores alrededor de la muerte de su hijo, Mauro Menéndez, quien perdió la vida el pasado viernes, 17 de julio; entre sus declaraciones, compartió que a pesar de que su tío lo acompañó a urgencias, antes de que el joven emprendiera su viaje a Barbados, este se negó en permancer en el hospital.

Fue a través de una emisión especial del programa "La mesa caliente", de Telemundo, que la conductora y actriz cubana concedió su primera entrevista, luego del deceso de su primogénito, quien, lamentablemente, perdió la vida por un infarto, desencadenado por la pulmonía que padecía.

Mujica fue clara al precisar que, si había tomado la decisión de hablar públicamente, a menos de una semana de los acontecimientos, fue por la importancia que tiene para ella finiquitar con aquellas especulaciones en que el nombre de Mauro se ha visto inmiscuido, así como para enviar un mensaje de fortaleza a otras mujeres que se encuentran en una situación similar a la suya, como dijo a su entrevistadora y amiga, Verónica Bastos.

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"No estaba lista para dar una entrevista pero, si es contigo (Verónica), no va a hacer una entrevista, va a hacer un contar, aclarar, narrar, dar fortaleza a todas las madres que han pasado por esto, que es lo más terrible que le pueda pasar, no a una mujer, sino a un ser humano y contar las cosas como son, para que no sigan existiendo tantas palabras que estaban fuera de lugar o acontecimientos que no sucedieron y aclarar".

La conductora relató que, mientras ella se encontraba en Colombia, grabando la nueva temporada de "Top Chef VIP", reality en el que participa, Mauro voló a Miami, a visitar a su abuela y sus hermanos menores, Violeta y Alejandro; el residía en Los Ángeles, California.

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Fue la madre de la actriz quien se comunicó con ella por teléfono, para avisarle que Mauro presentaba un cuadro gripal y que, aunque lo había exhortado a quedarse en casa y cancelar su compromiso de trabajo, que lo llevaría a viajar a Barbados, él mostró resistencia.

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"Estaba mi madre aquí con él y, de pronto, se pone mal, con un catarro muy fuerte, yo le llamó por teléfono para que le hagan llegar shot de jengibre, le digo ´es que siempre tienes este catarro, esta tos", ´no mami, yo estoy bien´(le respondió), mi mamá lo cuida, (pero me dice), ´tiene un catarro muy fuerte, pero no me quiere hacer caso, que se tiene que ir a Barbados, le estamos diciendo que se quede´".

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Fue entonces que, tras el detrimento de su estado, el hermano de Aylín lo llevó a urgencias, a una clínica cercana al domicilio de la cubana pero, al llegar al hospital, Mauro le indicó a su tío que no ingresaría y que, en cambio, tomaría el vuelo que estaba esperándolo.

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"Mi hermano se lo lleva a urgencias, que está aquí, cerca de la casa y, cuando él llega, dice mi hermano que dijo ´esto está muy oscuro, allá dentro, yo no me voy a bajar, tengo que viajar a Barbados´, horas después se va a Barbados", ahondó.

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Aylín le habló por teléfono, para pedirle que se quedara en Miami, pero él ya se encontraba en el aeropuerto, resuelto a tomar el vuelo, aunque la actriz indica que, en ese momento, Mauro reconoció que no se encontraba bien.

"Me dice ´mami, es que creo que tengo un dolor muy fuerte, creo que se me pinchó un nervio´, (le digo) ´no te vayas, Mauro, no te vayas´, (responde) ´es que ya estoy en el aeropuerto, en una silla de ruedas pero tengo que llegar a Barbados´, (le insisto) ´regrésate´, no me hizo caso (y dijo) ´te llamo ahorita´; no me llamó".

Al día siguiente, pudo comunicarse con el joven, momento en que le dijo a su madre que, llegando a Barbados, acudió al hospital, en donde fue diagnosticado con neumonía pero, tras suministrarle medicamento, se restableció y acudió a su compromiso profesional, para presentarse como DJ en un evento.

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"(Me dijo) ´ya me dieron antibiótico, me siento al cien´, eso fue como 24 horas antes de morir".

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Por la tarde, Mujica trató de volver a entablar comunicación con su hijo, lo que no consiguió después de horas de intentarlo.

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"En la tarde, le llamo a las seis, no me contesta, a las ocho, no me contesta, ´por favor´, le digo (por mensaje), ´contéstame, necesito saber de ti´ y a las 10 de la noche, cuando le hablo, me contesta su amiga, que estaba en el hospital y, lo único que me dice es ´Mauro estaba jugando soccer en el ´soundset´, con nostros y unos amigos, convulsionó tres veces, la ambulancia llegó tarde, le faltó oxígeno en el cerebro y está, en este momento, intubado, pero se le está parando el corazón todo el tiempo´", detalló.

Fue entonces que Mujica aclaró que, tras convulsionar en tres ocasiones, los especialistas revivieron a Mauro cinco veces, antes de que ella pidiera a su amiga que, por favor, acercara el teléfono a su primogénito, con la esperanza de que la pudiera escuchar; después de eso, fue revivido dos veces más, pero su corazón no soportó más,

"La doctora me dijo ´debemos tomar una decisión y yo le dije a la amiga que pusiera su teléfono, cerca de su oído, para que me escuchara y entonces le empiezo a gritar ´no te vayas, Mauro, no te vayas, te queremos, tu papá (Osamu Menéndez) y yo vamos para allá, pero se le volvió a parar el corazón; siete veces lo revivieron y la doctora me dice que le encontraron un coágulo en el pulmón, un coágulo en el corazón e, inmediatamente me fui para Barbados, a la dos de la mañana".

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Fue así que aclaró que no habló con su hijo, mientras este era trasladado en ambulancia, como se dijo en medios y portales de noticias, el día del deceso de Mauro, sino cuando él ya se encontraba

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