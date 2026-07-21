Tras la muerte del hijo de Aylín Mujica, Mauro Menéndez, uno de sus amigos más cercanos lanzó una petición en GoFundMe, en la búsqueda de recaudar donaciones para cubrir los gastos funerarios y conmemoraciones para el joven músico, fallecido hace sólo unos días.

Fue el viernes, 17 de julio, que se reportó la muerte del primogénito de la actriz y conductora cubana, la cual fue confirmada, sólo horas más tarde, por sus dos progenitores, Aylín y su expareja, Osuamu Menéndez.

Tras la repatriación del cuerpo de Mauro, quien perdió la vida durante un viaje a Barbados, Rick Silver, uno de sus amigos, quien también forma parte de la comunidad DJ´s de Los Ángeles, ciudad en donde el joven residía, impulsó una petición para financiar colectivamente su funeral.

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Silver realizó la solicitud a través de GoFundMe, una plataforma en donde se permite solicitar fondos para causas personales, mismos que pueden ser proporcionados por donantes en diferentes partes del mundo.

En la petición, Rick habló de la gran persona que fue Mauro, hecho que lo motivaba a ver por que su último adiós sea digno de la humanidad que lo caracterizaba.

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"Mauro Menéndez, conocido por muchos como ´MAAHEZ´, fue un querido amigo, hijo y artista visionario, cuya pasión por la música trajo alegría y unidad a innumerables personas (...) dejó una huella imborrable en la comunidad de la música electrónica; más allá de su talento musical, Mauro era apreciado por su bondad, generosidad y el amor sincero que compartía con su familia, amigos y todos lo que conocía. Su sonrisa contagiosa y su espíritu acogedor hacían que la gente se sintiera valorada e inspirada y, su legado, perdurará en los corazones de todos los que lo conocieron".

A cuatro días de que la petición fuera lanzada, ya cuenta con la recaudación que supera la cantidad solicitada, pues de 22 mil dólares, yase han reunido 22 mil 890 dólares, equivalente a alrededor de 398 mil 161 pesos mexicanos.

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