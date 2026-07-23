María Becerra no trastabilló, ni por un segundo cuando, en el show que ofreció en Barcelona, España, izó la bandera de su natal Argentina, sin importar la confrontación que ha emergido entre aficionados de los dos países, desde que la selección española se llevara la Copa Mundial 2026; a diferencia de lo que se pudiera pensar.

La cantante argentina es una de las artistas que encabeza el cartel del BARTS Festival, el cual se lleva a cabo en Poble Espanyol, un museo ubicado en Barcelona y que, cada noche, por varias semanas, presenta a diferentes exponentes de la música.

Sin temor a que, tras el triunfo futbolístico de España y la derrota de Argentina, que ha causado descontento en los aficionados españoles, por la reacción de los argentinos, Becerra tuvo un gesto de solidaridad para su país de origen, aún cuando se encontraba diametralmente distante a él.

Lee también Rosalía se disculpa con los argentinos, luego de compartir un video donde eran ofendidos: "ni leí lo que ponía"

Frente a miles de españoles, mientras interpretada el tema "Miénteme" tomó entre sus manos una bandera argentina y la ondeó en todo lo alto, ¿la reacción de sus fans en Barcelona?, fue muy positiva y, sin importar la enemistad futbolística, ovacionó a la cantante, quien, además, estuvo encargada de interpretar el Himno Nacional argentino en la final del Mundial.

En redes sociales, en donde el video de la originaria de Quilmes se ha viralizado, la cantante ha recibido muy buenos comentarios de sus seguidores, especialmente los que provienen de España, quienes afirman que, pese al comportamiento de la selección argentina, luego de perder el Mundial, ellos seguirán recibiéndolos cálidamente.

[Publicidad]

Lee también Shakira cuenta que fue a través de Lewis Hamilton que consiguió el teléfono de Mbappé

"Maravilla, el público español comportándose como gente civilizada".

"Qué orgullo que María pueda hace eso en mi país, sin que nadie se sintiese atacado, ¿podrá Rosalía hacer lo mismo?".

[Publicidad]

"Porque los españoles tenemos educación, ninguna de nuestras artistas pueden hacer lo mismo en Argentina, son salvajes".

"Está bien, perfecto, para que vean los argentinos cómo comportarse con educación".

"Nosotros sí tenemos educación".

[Publicidad]

"Tranquila, María, que en España no te van a cancelar como hacen tus compatriotas con otros artistas".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc