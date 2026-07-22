¿Qué reacción tendrán los fans argentinos de Rosalía cuando la cantante arribe a su ciudad?, en este momentom resulta incierto, pues sus seguidores bonaerenses han mostrado reprobación por el comportamiento de la española que, tras la derrota de Argentina vs España, compartió un video en donde la selección argentina era comparada con su tema de desamor "La Perla".

A raíz del triunfo de España, en el Mundial 2026, Rosalía mostró la dicha que le generó que la selección de su país volviera a alzar la copa y, compartió una fotografía, en donde se encuentra recostada una cama, cobijándose con la bandera española.

Rosalía celebra que España obtuvo la Copa Mundial de Fútbol 2026. Foto: Instagram

Ella no fue la única que celebró la victoria de los españoles. la influencer Mia Khalifa que, pese a no ser de España, fue partidaria de que el país europeo se llevara el campeonato, compartió un video, tras acabar la final del Mundial, en donde se refería a la selección argentina como "the perlas", término alusivo a la canción de Rosalía.

Lee también Belinda niega enemistad con Kenia Os; pide que se deje de alentar la confrontación entre mujeres

Esa comparación resultó ofensiva para las y los "hinchas" (aficionados) de Argentina, pues "la Perla", en el tema de la española, hace referencia a una persona problemática y manipuladora, adjetivos con los que la selección argentina fue asociada a lo largo de toda la competición ya que, aficionados de otras selecciones, sugirieron que el arbitraje de la FIFA favoreció a Lionel Messi y su equipo, debido a supuestos amagos.

Mia Khalifa, además de cantar la canción de Rosalía, agregó esta frase a su post:

[Publicidad]

"How life sounds how that the perlas have been defeated" (Así suena la vida cuando las perlas han sido derrotadas").

Lee también Pedro Sola habla de su equívoco y la concientización que ha hecho en los últimos días: "no soy mala persona"

La participación de Rosalía estribó en repostear al publicación de Khalifa, lo que, para usuarios argentinos fue un sinónimo de insulto.

[Publicidad]

A partir de ahí, la cantante de "Con Altura" recibió múltiples comentarios de sus fans, sugiriendo que, tras su actuar, devolverían los boletos para los conciertos que ofrecerá, a partir del 10 agosto, en el Movistar Arena, denotando su disgusto y decepción.

"Y, ¿si pedimos reintegro de las entradas de Argentina?".

"Devolví las cinco entradas que compré para mis sobrinas, ellas solas dicidieron no ir a verte".

[Publicidad]

"La unica ´Perla´ sos vos".

"Sin público no hay circo, basta de darles de comer".

"Con Argentina no, mamita".

[Publicidad]

"Cancelada".

Lee también Shakira cuenta que fue a través de Lewis Hamilton que consiguió el teléfono de Mbappé

Ahora, Rosalía comparte una historia, en su cuenta de Instagram, donde explica que, si compartió el video de Mia Khalifa fue, exclusivamente, porque su canción sonaba de fondo y que, en realidad, no había reparado en la descripción de la publicación, por lo que pedía disculpas a Argentina.

[Publicidad]

"Le di compartir porque sonaba "La Perla" y ni leí lo que ponía, mala mía, perdón; sólo tengo amor por Argentina".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc