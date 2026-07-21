Pedro Sola retoma el escándalo relacionado a las desafortunadas declaraciones que hizo sobre su aversión a los perros; el conductor de "Ventaneando" niega ser una mala persona y exhorta a la audiencia a apoyar al activismo en pro de los derechos de los animales.

Tras el escándalo que supuso, no sólo al economista, sino a los demás conductores del vespertino, los dichos de Sola, mediante los que habló peyorativamente de los perros y su presencia en lugares públicos, ahora el programa de espectáculos trata de reparar el daño.

Lee también Muere Kaylee Hottle, actriz de "Godzilla vs Kong", a los 18 años

En la emisión de este martes, luego de la disculpa en vivo que el conductor hizo la semana pasada y, la posterior lectura de un comunicado, en que Pati Chapoy, así como Sola y sus colegas, mostraban compromiso por salvaguardar los derechos de los animales, "Ventaneando" retomó el tema, pues siguen siendo condenándolos en redes.

Determinante, Pedro Sola indicó que, tras concientizar sobre la dimensión que produjeron sus palabras, ahora se une a una campaña en la que se prioriza el bien y las garantías de los perros.

"Educarme y concientizarme en el tema de la educación animal y, por eso, hemos, aquí en Televisión Azteca y 'Ventaneando' y, a nivel personal, (porque), a fin de cuentas, no soy mala persona, dije cosas que no debía, pero bueno..., he comprendido mi error".

[Publicidad]

Así, afirmó, junto a Jimena Pérez, "la Choco", Mónica Castañeda y Ricardo Manjarez, conductores que estuvieron al aire en la emisión de esta tarde, que, cada uno de ellos, están comprometidos a ayudar a asociaciones relacionadas con la protección animal.

Lee también Don Antero niega acusasión acerca de que agredió sexualmente a dos de la hermanas de Ana Bárbara: "no puedo creer tanta infamia"

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc