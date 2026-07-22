Después de 12 años el Atlante regresó a la Liga MX y entre las buenas noticias para sus aficionados está la nueva alianza que el “equipo del pueblo” tiene con TV Azteca, la televisora encargada de transmitir sus partidos como local en el torneo Apertura 2026.

En una conferencia de prensa llevada a cabo en las instalaciones de la televisora del Ajusco, Christian “Hobbit” Bermúdez, el futbolista con más partidos en la historia del Atlante; Emilio Escalante Méndez, presidente del equipo; Emilio Escalante García, vicepresidente del equipo, y Rodolfo Ramírez, director de Azteca Deportes, celebraron el regreso de los Potros a TV Azteca.

“En Azteca estamos contentos de tener al Atlante de vuelta, le hacía falta la chispa chilanga al viernes botanero”, declaró Ramírez, quien le dio la bienvenida a los azulgranas.

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Además, destacaron la presencia de integrantes de las transmisiones deportivas de TV Azteca como Jorge Campos, Luis García y Zague, que fueron parte también de la historia del Atlante en sus etapas como jugadores.

“Nos sentimos muy contentos estando al frente del club, es un privilegio aportar mi granito de arena y lo que podemos esperar como aficionados son resultados, si algo queremos hacer es bien las cosas, si bien tomará tiempo porque venimos de la estructura de Expansión donde éramos 50 personas y ahora crecimos seis-siete veces más, pero también hemos tenido una gran respuesta, Atlante ha crecido mediáticamente y hoy nuevas generaciones se han acercado mucho. Me da emoción poder mostrar lo que representa este escudo, pero estoy seguro que muchos se van a sentir identificados con esta historia, somos el equipo del pueblo, uno muy chilango, y estamos contentos de tener nuestro primer viernes botanero”, mencionó Escalante García.

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Atlante tendrá su segundo partido del campeonato este viernes a las 21:00 horas en el estadio Banorte frente al América y, por supuesto, el encuentro será transmitido por TV Azteca.