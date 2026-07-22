La temporada de lluvias en la Ciudad de México suele extenderse durante varios meses, iniciando incluso antes del verano. De manera habitual, los aguaceros más intensos se concentran por las tardes, coincidiendo con el horario en que la mayoría de los tutores pasea a sus perros.

Ante este panorama, si un canino termina mojado tras una tormenta, resulta fundamental aplicar ciertos cuidados para prevenir complicaciones de salud o saber cómo reaccionar ante los primeros síntomas.

El clima húmedo representa un desafío para la salud de las mascotas. Foto: Pexels

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Infecciones en la piel y problemas respiratorios afectan a los perros

De acuerdo con especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la exposición constante a la humedad y al agua estancada favorece la proliferación de bacterias, virus y parásitos. Entre los padecimientos más habituales en esta época destacan las dermatitis por hongos, causadas por mantener el pelaje mojado durante períodos prolongados, así como las enfermedades respiratorias generadas por cambios bruscos de temperatura.

Asimismo, la ingesta de agua proveniente de charcos representa un riesgo alto de infecciones gastrointestinales y de enfermedades bacterianas graves como la leptospirosis, la cual se transmite mediante agua contaminada.

Recomendaciones clave para cuidar la salud de tu mascota durante los aguaceros

Para mitigar los riesgos asociados a las precipitaciones constantes en la capital, diversos portales especializados en medicina veterinaria y cuidado animal aconsejan integrar una rutina de prevención diaria al regresar del paseo:

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Evitar el contacto con charcos: El agua estancada funciona como un foco de infección por bacterias y parásitos. Es crucial impedir que la mascota beba de estos acumulamientos o camine por aguas visiblemente contaminadas.

El agua estancada funciona como un foco de infección por bacterias y parásitos. Es crucial impedir que la mascota beba de estos acumulamientos o camine por aguas visiblemente contaminadas. Realizar un secado profundo: Mantener la humedad en el pelaje propicia la aparición de hongos y graves irritaciones en la piel. Por ello, se debe secar meticulosamente el cuerpo del perro, enfatizando en las patas, entre los dedos y alrededor de las orejas.

Mantener la humedad en el pelaje propicia la aparición de hongos y graves irritaciones en la piel. Por ello, se debe secar meticulosamente el cuerpo del perro, enfatizando en las patas, entre los dedos y alrededor de las orejas. Utilizar protección en exteriores: El uso de impermeables o botitas especiales para caninos ayuda a minimizar la exposición directa a la lluvia y a mantener las almohadillas limpias.

El uso de impermeables o botitas especiales para caninos ayuda a minimizar la exposición directa a la lluvia y a mantener las almohadillas limpias. Mantener el esquema de vacunación al día: Contar con las vacunas y desparasitaciones vigentes es la herramienta principal para prevenir padecimientos virales y bacterianos de mayor gravedad.

De acuerdo con publicaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del portal especializado en protección y cuidado de mascotas de GMX Seguros, "la prevención y la higiene inmediata al volver a casa constituyen la barrera más efectiva para evitar consultas veterinarias de emergencia durante los meses con mayores precipitaciones".

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