El creador de contenido y programador especializado en Inteligencia Artificial y finanzas, Helios Ocaña, publicó en X una serie de gráficas sobre los resultados del concurso de selección 2026-2027 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para carreras como Medicina, Actuaría e Ingeniería Aeroespacial

En entrevista con EL UNIVERSAL, explicó que el análisis muestra un incremento en los puntajes de ingreso, pero aclaró que los datos públicos disponibles no permiten confirmar ni descartar si la inteligencia artificial u otro factor influyó en esos resultados. “Es difícil saber o tener la certeza de exactamente qué fue lo que tuvo más impacto en este cambio tan importante en los puntajes”

Ocaña detalló que las gráficas fueron elaboradas con información pública de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) de la UNAM correspondiente a los últimos seis años. Para ello descargó manualmente los resultados de cada convocatoria y posteriormente procesó la información mediante Python, un lenguaje de programación que le permitió organizar, limpiar y analizar los datos para comparar el comportamiento de los aciertos obtenidos por los aspirantes.

Este año fue el primero en el que el examen de admisión a la UNAM se aplicó en línea.



Analicé tres carreras: Medicina, Actuaría y Ing Aeroespacial. En todas los aciertos se recorrieron a la derecha muchísimo.



Muchos han dicho que fue por trampa, aquí los datos por año 👇🧵 pic.twitter.com/tqVvY4zn1h — Helios (@Heliouz__) July 17, 2026

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El creador de contenido explicó que el objetivo de su trabajo fue aportar claridad a la conversación que surgió en redes sociales tras el aumento de los puntajes mínimos de ingreso. Precisó que el análisis es únicamente descriptivo, ya que la información disponible solo incluye el número de aciertos y si cada aspirante fue aceptado o no, por lo que resulta insuficiente para determinar las causas detrás de los cambios observados.

Respecto a la posibilidad de que la inteligencia artificial haya influido en los resultados, señaló que se trata solo de una de varias hipótesis y que no existe evidencia para afirmarlo ni para descartarlo. “No sabemos si este examen tuvo alguna variación respecto a uno en papel o si hubo un cambio metodológico más importante", señaló.

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Añadió que también pudieron incidir factores como la aplicación del examen en línea, un mayor acceso de aspirantes al no tener que trasladarse a una sede, un entorno más cómodo para responder la evaluación o incluso modificaciones metodológicas en la prueba. “Al ser un examen en línea puede haber muchos más aspirantes que antes no podían presentarlo, y eso incrementa la gente que puede obtener mayores resultados”, señaló.

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Entre los hallazgos del análisis, Ocaña destacó que el incremento en los puntajes no fue uniforme. “No solo se incrementaron los puntajes mínimos para entrar, sino también los promedios, las medias, las modas e incluso cambió la forma de la distribución de los aciertos” señaló

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Explicó que el mayor crecimiento se concentró entre los aspirantes que ya obtenían mejores resultados, mientras que quienes registraban los puntajes más bajos prácticamente mantuvieron el mismo desempeño que en años anteriores, lo que modificó la distribución general de los aciertos. “El mayor crecimiento se dio en los percentiles altos; a los que les iba mal desde antes no les fue particularmente mejor”.

Finalmente, subrayó que sus gráficas no buscan demostrar que existieron irregularidades en el proceso de admisión, sino describir cómo cambiaron los resultados con base en la información pública disponible. “No podemos asegurar nada. Lo único que sí podemos hacer es describir los datos y plantear hipótesis”, concluyó.

Convocan a marcha en la UNAM contra examen en línea

Aspirante rechazados o a los que les cancelaron su examen en línea para ingresar a la licenciatura convocaron a una marcha para exigir que se regrese a los exámenes presenciales.

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¿Cuándo y dónde será la marcha contra el examen en línea de la UNAM?

Convocaron el próximo lunes 27 de julio a las 11:00 horas en Metro Universidad e Insurgentes Sur para avanzar a la Biblioteca Central de la UNAM.

"¿Por qué marchamos?, un aumento de 20 aciertos por carrera, así como irregularidades que indican trampa. ¡Qué se evalúe el conocimiento no la astucia para hacer trampa!", reclaman.

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dmrr/bmc