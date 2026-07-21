El día lunes 20 de junio, a través de redes sociales, Alejandro Peña Pretelini, hijo del expresidente Enrique Peña Nieto, publicó fotos en su Instagram para celebrar el cumpleaños número 60 de su padre.

En su mensaje de felicitaciones, expresó su admiración y agradecimiento.

"Felices 60!!! Qué suerte tenerte como papá. Gracias por enseñarme tanto, por estar siempre y por ser el mejor ejemplo que pude tener. Estoy muy orgulloso de ti. Que Dios te siga bendiciendo hoy y siempre. Te amo, pa. Feliz cumpleaños", compartió.

Hijo de Enrique Peña Nieto le dedica mensaje por su cumpleaños 60 (21/07/2026). Foto: Instagram alejandropepre

Lee también Influencer Nat Torres responde a dichos de Sheinbaum sobre voto universal; "No me van a callar y no me van a intimidar", dice

Acompañado del mensaje, publicó nueve imágenes en las que se les observa a ambos en diferentes momentos de su vida y durante viajes a otros países.

En los comentarios, diversos usuarios expresaron mensajes de felicitaciones para Peña, así como expresiones nostálgicas hacía el expresidente.

[Publicidad]

Hijo de Enrique Peña Nieto le dedica mensaje por su cumpleaños 60 (21/07/2026). Foto: Instagram alejandropepre

Hijo de Enrique Peña Nieto le dedica mensaje por su cumpleaños 60 (21/07/2026). Foto: Instagram alejandropepre

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/bmc