El expresidente de México, Enrique Peña Nieto fue captado en el Hotel Ixtapan Spas Resort. El relacionista público Jorge Mejía Rivera compartió en redes una fotografía posando junto al exmandatario, sin aclarar si la imagen es reciente.

"Agradecido por las experiencias y aprendizajes que esta profesión me ha permitido vivir en Hotel Ixtapan", escribió en redes sociales.

De acuerdo con el linkedin de Mejía Rivera, fue exsecretario político municipal de Ixtapan de la Sal de 2020 a 2022, ahora, es el encargado de crear experiencias a la altura en la visita de los huéspedes.

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Peña Nieto se hospeda en hotel de Ixtapan

De acuerdo con la página de Hotel Ixtapan Spas Resort, una noche doble o sencilla depende de sí se ocupa una Junior Suite que está en 5 mil 350; una Villa Superior en 3 mil 485; mientras que una Villa Standard cuesta 3 mil 195.

Los paquetes de spa todo incluido para una persona por noche cuesta 6 mil 550. Mientras que si se elige para dos personas cuesta 4 mil 295 pesos.

Por el momento hay una promoción con descuentos del desde el 10 y 15%, a tres y 6 meses sin intereses.

Spa del Hotel Ixtapan (28/05/2026). Foto: Hotel Ixtapan Spas & Resort

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La estancia en el hotel incluye spa a la carta, algunos prometen equilibrar los canales de energía corporal a través de la técnica shiatsu y ayurveda, así como masajes linfáticos de origen hindú.

Además, aromaterapia y reflexología china. También se ofrece un masaje que estimula los "chacras"; otros son con acupresión y un vibrador GX-99 en el que se aplica frío para reafirmar.

Hay servicio "balinés", que consiste en la aplicación linfática de loofah exfoliante, seguido por un masaje de tejido profundo y aplicación de fango caliente. "La tradición balinés se caracteriza por dos masajistas coordinadas en tandem, agilizando las aplicaciones y enjuagues con hidro-presión".

Spa del Hotel Ixtapan (28/05/2026). Foto: Hotel Ixtapan Spas & Resort

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Asimismo, el spa ofrece tratamientos para retardar el envejecimiento al aplicar ampolletas de elastina y placenta.

Los costos por estos servicios oscilan entre los mil y los tres mil 630 pesos.

También hay un parque acuático, jardines tropicales, meditación, gym, restaurantes.

Spa del Hotel Ixtapan (28/05/2026). Foto: Hotel Ixtapan Spas & Resort

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bmc