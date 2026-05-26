En su intento de llegar al Zócalo de la Ciudad de México junto a sus compañeros de la Sección XXII de Oaxaca y de otros estados, una profesora de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) lanzó un grito antes de ser replegada por policías capitalinos: “¡Acuérdense de septiembre de 2013, cuando Peña Nieto reprimió a los maestros!”.

Las consignas eran las mismas: abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y de la reforma educativa. Aunque la marcha del magisterio disidente, que salió por la mañana del Ángel de la Independencia, fue tranquila sobre las avenidas Paseo de la Reforma y Juárez, se tornó violenta alrededor del mediodía cuando una grúa de la policía capitalina ya los esperaba para bloquearles el paso sobre la Avenida 5 de Mayo.

El primer desencuentro fue con la policía de Tránsito, que les impedía avanzar, e incluso una elemento puso su cuerpo al frente de la camioneta de sonido de la CNTE para frenarlos.

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“¡Claudia decía que todo cambiaría! y “Mentira, mentira, la misma porquería!”, consignaban al paso de su manifestación. De pronto un grupo de policías vestidos de negro, con cascos y escudos, los sorprendió con otra grúa y un camión antimotines.

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Como ocho filas de policías capitalinos, incluidas las Ateneas, estaban listas para el repliegue en la calle Filomeno Mata y la Avenida 5 de Mayo. “¡Listos, compañeros, no los dejen pasar!”, era la instrucción. Las cortinas de los negocios se bajaron de inmediato y el puesto de periódicos que quedó en medio cerró al instante.

“Si no hay solución, aquí será el plantón”, advertían los manifestantes en su intento de llegar al Zócalo. También hubo mentadas contra el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el senador Alfonso Cepeda Salas.

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Entre pedradas, botellas de agua volando, gases que alcanzaron a la prensa, empujones, golpes y groserías, los policías replegaban a los integrantes de la CNTE sobre 5 de Mayo.

Los intentaban recorrer hacia el Eje Central y el Palacio de Bellas Artes. “¡Represión, represión!”, “¡Avanzar, avanzar!”, “¿No que libre manifestación?” y “De Yucatán a la Baja, la CNTE no se raja”, gritaban las y los docentes en medio del encontronazo.

“¡Si no hay solución, no rueda su balón!”, amenazaba la Coordinadora a sólo 17 días del Mundial de Futbol en nuestro país. Su peculiar grito también retumbaba entre el Sanborns de los Azulejos y el Banco de México: “¡Aquí y ahora, con la Coordinadora!”.

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana justificaba que personal de la Policía Metropolitana les informó a las personas manifestantes que, debido a la instalación del Fan Fest en el Zócalo capitalino, no podrían ingresar.

“Sin embargo, los manifestantes que tripulaban una camioneta con equipo de sonido, al llegar a la calle Filomeno Mata y su cruce con la avenida 5 de Mayo, empujaron a los uniformados y trataron de avanzar con el vehículo en marcha, por lo que se hizo una línea de contención”, acusaba la autoridad capitalina. “Las y los policías que participan en el acompañamiento de la marcha (...) sólo portan su equipo de protección personal, escudo, casco, rodilleras, coderas y, algunos de ellos, extintores; no se utiliza ningún tipo de gas”, decía, pese a que docentes y representantes de los medios tenían picor en la garganta y ardor en los ojos.

Después de varios minutos de tensión, vino la calma cuando se mantuvo el diálogo y la Sección XXII analizaba terminar su protesta sin poder ingresar al Zócalo.

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“Bastaron dos años del segundo piso de la Cuarta Transformación para que mostraran el cobre. Así nos reciben”, acusaron los maestros de Oaxaca al señalar que los replegaron con violencia.

Por su lado, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, mandaba un mensaje en sus redes sociales que contrastaba con lo que acababa de ocurrir.

“Garantizamos el respeto a la libre manifestación y reafirmamos nuestro compromiso con la educación como base del desarrollo del país; en ese marco, hacemos un llamado al diálogo y a la construcción de acuerdos con maestras y maestros de la CNTE para contribuir a proteger el aprendizaje de niñas, niños y jóvenes”.

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Alrededor de 8 mil maestros de la Coordinadora cumplieron su palabra de instalar un plantón sobre la avenida 5 de Mayo.

Con carpas y casas de campaña impidieron el paso a transeúntes y autos, afectaron las ventas de los negocios y estaban a la espera de más maestros para subir el tono a la manifestación.

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cdm