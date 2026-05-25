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Juchitán, Oax. – Unos 127 mil alumnos del nivel básico de la región del Istmo se quedaron sin clases a partir de hoy, como resultado del paro indefinido de labores que iniciaron los maestros de la sección 22 del Sindicato de Trabajadores de la Educación.
A partir de este lunes, cerca de 1600 escuelas de preescolar, primaria y secundaria amanecieron cerradas, sin alumnos y sin docentes, debido al estallamiento del paro laboral en la región istmeña que concentra a 51 municipios.
El dirigente regional del magisterio, José Ángel Santiago Pineda, explicó que 80 por ciento de los docentes istmeños se trasladaron a la capital oaxaqueña y el 20 por ciento restante viajó a la Ciudad de México, tal y como la estableció la convocatoria de la sección 22.
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Las calles de las ciudades urbanas del Istmo amanecieron vacías, lejos del bullicio de un lunes que provocan padres con sus vehículos que llevan a sus hijos a sus escuelas o los mototaxistas que transportan a padres y alumnos.
El comercio callejero que rodea las escuelas a la hora de entrada y salida desapareció inesperadamente. Todas las mujeres preguntan si alguien sabe cuándo concluirá el paro. No sabemos, aunque algunos dijeron que después del Mundial de futbol.
Los salones de clases lucen vacíos, se empezaron a empolvar desde el pasado viernes, último día de clases. Tampoco están laborando los de limpieza y vigilancia. De nueva cuenta, las escuelas están a merced de ladrones que roban ventanas, cables eléctricos y tubería de cobre.
LL
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