La salida de Andy López Beltrán de la Secretaría de Organización de Morena desató críticas en las dirigencias del PRI y el PAN, principales fuerzas políticas opositoras al actual gobierno federal.

El Revolucionario Institucional calificó como “curioso” que el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador renunciara días antes de la elección en Coahuila.

“Al parecer no quiere 'manchar' su trayectoria política con otra derrota como la de Durango”, expresó el partido tricolor vía redes sociales en alusión a la votación de 2025, en donde alianza PRI-PAN se consolidó como primera fuerza política de la entidad, mientras que el oficialismo perdió terreno.

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El PRI Estado de México, en símil a su dirigencia nacional, añadió que mientras unos abandonan antes de dar la batalla, en el partido tricolor se sigue dando la cara y caminando en territorio con la militancia.

El dirigente nacional de Acción Nacional, Jorge Romero Herrera, también reaccionó a la renuncia de López Beltrán:

“Nos da un poquito de pena que se vaya. Nos encantaban sus 'palizas' donde quedaba Morena en cuarto lugar, como en Durango”, ironizó en conferencia de prensa desde el Comité Ejecutivo Nacional del PAN.

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Según dijo Romero Herrera, la decisión de Andy López Beltrán “es una muestra del derrumbe de esa cosa llamada Morena” y “la caída de lo que sabemos que no iba a durar más de 12 años”.

La mañana de este lunes, López Beltrán presentó su renuncia en una misiva dirigida a la presidenta de su partido, Ariadna Montiel Reyes, en donde hizo pública su intención de contender por una diputación federal en Tabasco rumbo a la elección intermedia de 2027.

En su carta, reiteró que su militancia permanecerá intacta dentro del partido guinda y que aunque deje de formar parte del Comité Ejecutivo Nacional, su compromiso con los ideales de la 4T “seguirá vigente y con más fuerza que nunca”.

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