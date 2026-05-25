Tras las protestas que se han realizado en rechazo al decreto federal que convierte al puerto de Loreto, Baja California Sur, en puerto de altura, al advertir posibles impactos en el ecosistema marino, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo echará abajo ese decreto y publicará uno nuevo en donde se garantice la protección de la flora y fauna del Parque Nacional Bahía de Loreto.

Protestan en Loreto, BCS contra decreto de puerto de altura; alertan riesgos al Parque Nacional Bahía. Foto: Especial.

Además, en este nuevo decreto presidencial se ordenará la creación de una mesa de trabajo entre funcionarios federales, activistas y académicos que han exigido la protección de esta zona.

En un anteproyecto enviado a la Comisión de Mejora Regulatoria (Conamer), la jefa del Ejecutivo federal reconoce que el Parque Nacional Bahía de Loreto constituye un área de alta relevancia ecológica por albergar una amplia diversidad de ecosistemas terrestres y marinos, así como numerosas especies de flora y fauna, incluyendo especies endémicas y sujetas a protección.

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Además, señala, en sus aguas y porción insular habitan diversas especies de mamíferos marinos y terrestres, entre ellas ballena azul, ballena jorobada, cachalotes, delfines, lobo marino de California y el murciélago pescador consideradas de relevancia ecológica, ambiental y turística para la región.

El cachalote es el odontoceto (cetáceo con dientes) más grande que existe. (24/03/26) Foto: iStock

En el documento, la Mandataria federal considera que es oportuno establecer una mesa de trabajo para que de manera coordinada las dependencias y entidades del Gobierno de México, del Gobierno del Estado de Baja California Sur, y la participación de la comunidad de Loreto, analicen y expongan las necesidades ecológicas, turísticas y de navegación en la Bahía de Loreto, para fomentar la conservación de su riqueza biológica, y el desarrollo de las actividades propias del Puerto de Loreto, mediante diversas acciones como la actualización del Programa de Manejo del Área Natural Protegida con el carácter de Parque Nacional Bahía de Loreto.

“Por lo anterior, he tenido a bien expedir el presente DECRETO: Artículo 1. Se abroga el Decreto por el que se modifica el diverso por el que se habilita y modifica la habilitación de diversos puertos y terminales en el territorio nacional, publicado el 10 de abril de 2026 en el Diario Oficial de la Federación.

“Artículo 2. Se establece la Mesa de Trabajo para la actualización del Programa de Manejo del Área Natural Protegida con el carácter de Parque Nacional Bahía de Loreto y la regulación administrativa en materia de navegación en el Puerto de Loreto”.

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¿Cómo estarán integradas la mesa de trabajo?

El decreto detalla que la mesa de trabajo estará integrado por persona servidora pública de la Secretaría de Gobernación (Segob), quien la coordinará; así como funcionarios de las secretarías de Marina (Semar), Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Turismo (Sectur); de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP); una persona servidora pública de la Administración Portuaria Integral de Baja California Sur, S.A. de C.V., quien fungirá como Secretaría Técnica; así como cinco personas ciudadanas de los ámbitos académico, profesional, social, científico y cultural reconocidas por su trayectoria en la defensa del Parque Nacional Bahía de Loreto.

Se indica que este decreto entra en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y que la mesa de trabajo debe instalarse dentro de los 10 días hábiles siguientes a su entrada en vigor.

Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor de este decreto se señalan y se cubrirán con cargo al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para los ejecutores de gasto correspondientes, por lo que no se autorizarán ampliaciones a su presupuesto para el presente ejercicio fiscal ni para subsecuentes.

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