LA PAZ, BCS., 22 de abril. — Con pancartas y consignas, prestadores de servicios turísticos, residentes y colectivos ambientalistas se manifestaron por segundo día en la ciudad de Loreto, Baja California Sur, en rechazo al decreto federal que convierte a ese puerto en puerto de altura, al advertir posibles impactos en el ecosistema marino y en la economía local.

Al avanzar por las calles del puerto, señalaron que la medida permitiría el arribo de cruceros sin que se haya consultado a la comunidad ni evaluado, a su consideración, los efectos sobre el Parque Nacional Bahía de Loreto, una zona protegida por su biodiversidad y por la presencia de especies como la ballena azul.

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Advierten cambios en litoral y riesgos ambientales

Alertan riesgos al Parque Nacional Bahía. Foto: Especial.

Fernando Martín Velazco, del colectivo Loreto Soundlab, señaló a EL UNIVERSAL que entre las principales preocupaciones se encuentra la posible modificación del litoral ante la construcción de infraestructura portuaria.

Explicó que un muelle para cruceros podría alterar corrientes marinas, el movimiento de arena y la dinámica costera, lo que incluso incrementaría riesgos de inundación en zonas habitadas del puerto.

También advirtió sobre el impacto en especies marinas y en el equilibrio ambiental de la bahía.

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Temen desplazamiento económico

Prestadores de servicios y comerciantes locales advirtieron que un turismo masivo en esta localidad podría desplazar actividades tradicionales. Foto: Especial.

Por su parte, prestadores de servicios y comerciantes locales advirtieron que un turismo masivo en esta localidad podría desplazar actividades tradicionales, al considerar que gran parte de la derrama económica de los cruceros no permanece en la comunidad.

El decreto, publicado el 10 de abril en el Diario Oficial de la Federación, permite que Loreto reciba embarcaciones internacionales, como parte de una estrategia para fortalecer la actividad portuaria y turística.

Autoridades han señalado que la medida busca atraer inversión y ampliar la conectividad marítima, mientras que residentes anunciaron que mantendrán las movilizaciones en los próximos días, ante los impactos que prevén ambientales y sociales que prevén.

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