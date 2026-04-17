LA PAZ, BCS.—Trabajadores del Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) “Tierra y Libertad” en Baja California Sur iniciaron un paro escalonado de labores ante la falta de pago de salarios y recursos para la operación, situación que arrastra al menos cuatro meses.

La medida empezó con la suspensión parcial de actividades este día en distintas áreas del plantel en La Paz, y podría escalar a un paro total si no se resuelve la dispersión del presupuesto federal asignado para este año, informaron representantes.

Afecta a personal y familias

De acuerdo con personal del centro, quienes se manifestaron en el Palacio de Gobierno del estado, son 107 trabajadores los afectados directamente por la falta de pago, lo que impacta al mismo número de familias. Además, cerca de 200 familias usuarias del servicio podrían verse perjudicadas si se concreta la suspensión total.

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Mercedes Maciel, directora general de estos centros -dos en el estado-, indicó que se adeudan 4.5 millones de pesos y enfatizó que están solicitando al Gobierno del estado su intervención ante el Gobierno federal, que es quien debe dispersar los recursos, dijo.

El paro contempla la interrupción escalonada de servicios en áreas como preescolar, lactantes y maternal, mientras continúan las gestiones para destrabar los recursos.

Entre los afectados se contemplan 107 trabajadores y cerca de 200 familias usuarias del servicio. | Foto: Especial.

Este problema también se replica en el CENDI ubicado en San Carlos, en el municipio de Comondú.

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Exigen liberación de recursos

Los trabajadores afectados reiteraron que el presupuesto para la operación de los centros fue aprobado a nivel federal, pero no ha sido liberado, lo que ha generado retrasos en el pago de nómina y gastos básicos.

Advirtieron que, de no haber una solución en los próximos días, podrían intensificar las acciones de protesta, lo que implicaría la suspensión total del servicio.

Recordaron que la educación inicial en México es obligatoria y, ante ello, demandaron a las autoridades garantizar la operación de estos centros y dar certidumbre laboral a los trabajadores.

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JACL/cr