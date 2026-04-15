LA PAZ, BCS., 15 de abril. — El Congreso de Baja California Sur analiza reconocer el acoso sexual en espacios públicos como una forma de violencia contra las mujeres, con el objetivo de ampliar el marco legal de protección en la entidad.

La iniciativa -presentada por el diputado Erick Ivan Agúndez Cervantes (PVEM)-, busca modificar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para incorporar este tipo de conductas dentro del concepto de violencia sexual, considerando que pueden ocurrir tanto en ámbitos privados como en entornos de convivencia social.

El planteamiento define el acoso sexual en espacios públicos como actos físicos o verbales de connotación sexual no consentida, que pueden presentarse en calles, transporte público, parques u otros espacios, incluso sin que exista relación previa entre la persona agresora y la víctima.

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Según expuso el legislador en tribuna, se establece la obligación de autoridades estatales y municipales de implementar políticas públicas orientadas a la prevención, monitoreo y erradicación de estas conductas, así como estrategias de reeducación social.

Entre las medidas planteadas se incluye la promoción de espacios y sistemas de transporte libres de violencia, con énfasis en la protección de mujeres, adolescentes y niñas.

La iniciativa forma parte de un proceso de armonización con la legislación federal en la materia, fue turnada a comisiones para su revisión y eventual dictaminación.

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