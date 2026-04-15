Pachuca.- Al grito de “¡toros sí y libertad!”, taurinos del estado de Hidalgo marcharon por algunas calles de la ciudad hasta llegar al Congreso, donde exigieron que se mantenga la fiesta brava en la entidad, luego de la controversia generada por las corridas programadas este mes.

Un grupo de simpatizantes de esta actividad aseguró que mantendrá su solicitud de respeto a esta tradición, bajo el argumento de la libertad.

Participantes provenientes de la localidad de Caxuxi, así como toreros, se reunión en la plaza de toros Vicente Segura, para caminar hasta el Congreso local donde solicitaron que se mantengan las corridas de toros en la entidad.

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Para el próximo sábado se encuentra programada una corrida en la plaza Vicente Segura, como parte de la Feria Ganadera Hidalgo 2026, donde participará el rejoneador Leonardo Zatarain.

También se tiene previsto que el día 30 se realice otra corrida, esta vez organizada en apoyo a los damnificados de la vaguada monzónica ocurrida en Hidalgo en octubre pasado.

Esta última ha causado gran controversia, debido a que es organizada por la Secretaría de Cultura y la Operadora de Eventos del Estado, quienes señalaron que se trata de un evento con causa para apoyar a los municipios afectados por las lluvias.

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En Hidalgo, más de 50 municipios realizan eventos taurinos, especialmente en la localidad de Caxuxi. Foto: Especial

La organización ha generado críticas de grupos antitaurinos y organizaciones civiles, quienes han intensificado sus presiones para frenar este tipo de espectáculos. Incluso, se ha hecho un llamado a través de redes sociales para firmar en contra de la tauromaquia.

Por su parte, los defensores de la fiesta brava han rechazado estos señalamientos. Señalaron que existe un proceso impulsado por el diputado del Partido Verde, Abelino Tovar, quien promueve una iniciativa para prohibir las corridas de toros en Hidalgo. Los defensores exigen que se mantengan y piden también una consulta a comunidades indígenas, a las que afirman se ha dejado fuera de esta decisión.

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Cristina López, presidenta de Tauromaquia Mexicana, señaló que la iniciativa impulsada por el Partido Verde carece de un proceso de consulta con pueblos indígenas, quienes mantienen una fuerte tradición histórica a la fiesta brava . Además, advirtió que, de aprobarse esta propuesta, se generaría una afectación económica importante, ya que esta actividad produce empleos, derrama económica y salarios.

El presidente municipal de Pachuca, Jorge Reyes, se pronunció al respecto y señaló que la alcaldía no tiene ninguna solicitud de permiso para llevar a cabo corridas de toros, por lo que se actuará en consecuencia. Asimismo, reconoció que existe un amparo de grupos opositores, el cual deberá resolverse ante las instancias correspondientes.

En Hidalgo, más de 50 municipios realizan eventos taurinos, especialmente en la localidad de Caxuxi, donde existe un fuerte arraigo por la fiesta brava.

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