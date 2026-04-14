Derrames e incendios marcan a Pemex en 2026; nuevo caso en Veracruz se suma a la lista

Este martes 14 de abril las autoridades mexicanas informaron que tras las fuertes lluvias en Veracruz se detectó la presencia de residuos de aceite en el arroyo “Hueleque", en Poza Rica, por lo que Petróleos Mexicanos (Pemex) activó un operativo de limpieza y monitoreo en la zona.

También en el municipio de Coatzintla se registró la presencia de hidrocarburo en un cuerpo de agua en la comunidad Benito Juárez, lo que afectó la bocatoma de la CAEV en Corralillos. De acuerdo con Pemex, el incidente fue provocado por el desbordamiento de material en un área en mantenimiento del oleoducto Fobos–CAB Tajín, a causa de la lluvia.

Sin embargo, este no es el primer derrame de hidrocarburo de Pemex en lo que va del año.

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Derrames de Pemex en 2026

Petróleos Mexicanos ha enfrentado diversos derrames en los cuatro meses que van del año.

El primero, y más reciente, fue el pasado 12 de abril en la refinería de Pemex Deer Park, Texas. Registraron un derrame de diésel en el canal de navegación de Houston, originado por la interacción entre dos embarcaciones durante operaciones de carga.

Refinería Deer Park de Pemex (12/04/2026). Foto: Pemex

La empresa informó que el incidente fue contenido mediante la activación de protocolos de emergencia y que no se reportaron afectaciones a la navegación ni a la población. Aseguraron que la limpieza terminaría en dos días.

¿Qué ha pasado en la refinería de Dos Bocas?

Por su lado, la refinería Olmeca de Petróleos Mexicanos, ubicada en Dos Bocas, Tabasco, también le ha hecho frente, en los últimos meses, a una serie de incidentes que incluyen incendios, explosiones y derrames de hidrocarburos.

El caso más reciente ocurrió el 9 de abril de 2026, cuando se registró un incendio en una bodega de coque dentro del complejo. El siniestro fue controlado en pocas horas y no dejó personas lesionadas, aunque autoridades iniciaron investigaciones para determinar sus causas.

Contención y recuperación de hidrocarburo en la zona de Dos Bocas, Tabasco. (23/03/2026) Foto: Pemex

Este evento se suma a otro incendio ocurrido el 17 de marzo, el cual dejó un saldo de cinco personas fallecidas. De acuerdo con reportes, el fuego se originó por el desbordamiento de aguas con residuos de hidrocarburos que se incendiaron en las inmediaciones de la refinería.

En paralelo, la instalación ha sido señalada por acumular fallas técnicas, incendios y paros operativos desde su entrada en funcionamiento, con al menos ocho muertes registradas en ese periodo, lo que contrasta con el desempeño de refinerías más antiguas del país.

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A estos incidentes se suman los problemas ambientales en la región. Investigaciones documentaron, a principios de marzo, derrames de crudo en el Golfo de México vinculados a infraestructura petrolera, algunos de los cuales han afectado cientos de kilómetros de costa y ecosistemas marinos, con presencia de hidrocarburos y daños a la fauna.

Además, antecedentes señalan que fugas en ductos cercanos a Dos Bocas han provocado afectaciones a manglares y vida marina en años recientes, lo que refuerza las preocupaciones sobre el impacto ambiental de las operaciones petroleras en la zona.

Reportan incendio en barda perimetral de la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco (17/03/2026). Foto: Especial

Aunque Pemex ha sostenido que los incidentes recientes no representan riesgo para la población y que la refinería opera con normalidad, especialistas y comunidades han señalado la necesidad de mayor mantenimiento, transparencia y control en las instalaciones para evitar nuevos eventos.

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