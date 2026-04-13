Ante los recientes derrames de hidrocarburos en el Golfo de México e incendios en la refinería de Dos Bocas, senadores de oposición exigieron la comparecencia del director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla.

El coordinador de la bancada del PRI, Manuel Añorve Baños, informó que ya se presentó ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) un punto de acuerdo para que el funcionario sea citado a rendir cuentas.

“No sé por qué Morena en el Senado manda un mensaje de impunidad cuando debería de venir el funcionario, cuando deberían de venir los responsables de este tema y al final esto no le ayuda a la presidenta, porque es la presidenta quien tiene que estar saliendo todas las mañanas a aclarar lo que no es posible o a defender lo indefendible”, señaló en entrevista.

Lee también Rocha llama a no perder la fe por minero en Sinaloa; continúan labores de rescate en mina Santa Fe

“Que vengan los funcionarios a comparecer a comisiones, a la Comisión de Energía, ellos tienen mayoría, pero que den la cara. No le ayuda a la presidenta que no vengan los funcionarios involucrados en este tema de los estragos y los desastres que hay en Dos Bocas. Todo por cubrir los negocios de los hijos de Andrés Manuel López Obrador, todo por cubrir, por supuesto este desastre de la responsabilidad del anterior director de Pemex”, expresó.

Añorve vinculó el derrame con lo que calificó como una cadena de “desastres” en el sector energético, incluidos incendios y fallas en Dos Bocas, y cuestionó las versiones oficiales sobre las causas del incidente en el Golfo de México, al asegurar que han cambiado con el paso de los días.

Clemente Castañeda, coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, advirtió que ante los recientes acontecimientos que involucran a Pemex, su director está obligado a dar la cara.

Lee también Sheinbaum notifica al Senado su viaje a Barcelona; participará en la cumbre de gobiernos progresistas

“Lo que está sucediendo con Pemex, el desastre ecológico en el Golfo, la reciente noticia de que también Deer Park, la refinería de Texas, tiene fugas. Me parece que es alarmante, es inconcebible que en este momento Petróleos Mexicanos, la propia Secretaría de Energía, no haya dado una respuesta puntual”, lamentó.

Ricardo Anaya Cortés, coordinador del PAN, sostuvo que Pemex enfrenta una crisis estructural derivada de decisiones políticas y limitaciones tecnológicas y advirtió que es necesario revisar a fondo el desempeño de la empresa estatal.

“Es un desastre Pemex en nuestro país, y lo que está sucediendo en Dos Bocas lo confirma”, expresó, al tiempo que criticó la falta de capacidad para explotar recursos energéticos y la dependencia del gas natural del extranjero.

Lee también Autonomía universitaria es clave para la democracia, rector de la UNAM llama a protegerla; alertan por riesgos globales

En conferencia de prensa, el presidente de la Jucopo, Ignacio Mier Velazco, declaró que ya se han dado explicaciones de lo que sucedió, de cuáles fueron las causas y su impacto. Sin embargo, se dijo abierto a atender la petición de la oposición.

“Yo entiendo el interés político de mis compañeros. No lo justifico, pero lo comprendo, porque así debe de ser, y también comprendo y estoy convencido que no tenemos nada que ocultar”, enfatizó.

“No tenemos nada que ocultar cuando formamos parte de este movimiento y si es necesario, así será, lo consultaré. Ellos (los opositores) no me lo han expresado abiertamente, no lo comentaron en la Junta, pero si lo manifiestan en la siguiente sesión de la Junta, yo con mucho gusto seré el interloctor como presidente de la Junta, con el visto bueno de la presidenta, para solicitarle, si fuera el caso, que viniese el director de Petróleos Mexicanos, que también estoy convencido que no tendría ningún inconveniente”, puntualizó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov