Durante la bienvenida a rectoras y rectores a la CIV Reunión Ordinaria del Consejo Ejecutivo de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUALC), Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la UNAM, sostuvo que la educación superior pública, autónoma, rigurosa y socialmente comprometida sigue siendo una de las mayores reservas éticas, intelectuales y democráticas de América Latina y el Caribe.

En ese sentido, enfatizó que “la autonomía universitaria es una función trascendental y al ser el atributo que faculta a nuestras entidades a ejercer con autodeterminación la enseñanza, la investigación y la difusión cultural, les brinda la posibilidad de llevar a cabo un análisis sustentado y aportar al diálogo público sin someterse a doctrinas, intereses momentáneos ni influencias externas”.

En compañía Jorge Calzoni, presidente de la UDUALC y rector de la Universidad Nacional de Avellaneda, Roberto Escalante Semerena, secretario General del organismo, Lomelí Vanegas destacó que resguardar la autonomía en el entorno contemporáneo conlleva preservar el hecho de atender los retos de las comunidades, forjar ciudadanía analítica y generar nuevos saberes para enfrentar las crisis que afectan directamente al bienestar colectivo.

Lee también Rosa Icela Rodríguez participa en toma de datos para CURP biométrica; garantiza protección de identidad

Adicionalmente, expuso que la cooperación universitaria latinoamericana y caribeña es fundamental para fortalecer una comunidad académica capaz de defender la libertad intelectual, ampliar las oportunidades educativas y diseñar respuestas conjuntas ante problemas de carácter regional.

En su participación, Calzoni coincidió en que, en la actualidad, las universidades enfrentan ataques sistemáticos y amenazas veladas, por lo que necesitan defender sus autonomías.

Agregó que las instituciones de educación superior deben replantear su razón de ser sobre cómo seguir estudiando, investigando y emerger del caos global marcado por conflictos en distintos lugares del orbe y en el que hay incertidumbre respecto a la energía, el combustible, la inteligencia artificial.

Autonomía universitaria, clave frente a presiones externas: rector Lomelí (13/04/2026). Foto: Especial

Lee también Colectivos de búsqueda arman "cascarita" para denunciar crisis de desapariciones; "México no puede ser sede deportiva", acusan

El rector de la Máxima Casa de Estudios también manifestó que ante el acoso que viven las universidades en el mundo, incluso las de Estados Unidos, “es un buen momento para estrechar relaciones entre instituciones de educación superior”.

Para ello, dijo, se pueden aprovechar las ventajas de la globalización tecnológica para intensificar sus vínculos y buscar unificar agendas de investigación sobre temas que están poniendo en peligro la gobernanza global e impulsarlas, “pues muchas de las amenazas provienen de gobiernos que temen perder el poder, al cuestionarse sus propuestas limitadas”.

Por su parte, Martín Unzué, director del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires, advirtió que “estamos en una nueva etapa mundial en la que las grandes corporaciones tecnológicas están ocupando la vanguardia y quieren el control directo y total de la producción del conocimiento relevante y estratégico, además de que hay un desprecio a las universidades”.

Por ello, resaltó que las universidades latinoamericanas, y en especial las públicas, defienden el conocimiento como bien público, abierto y de acceso universal.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/rmlgv