Con la exigencia de respuestas concretas a sus demandas centrales y acusando al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum de encabezar una política de represión contra el magisterio disidente, dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) acudieron este martes a la mesa de negociación convocada por la Secretaría de Gobernación (Segob), en medio de la huelga nacional y del plantón que mantienen en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

“Queremos que nos respondan: ¿Hay o no hay mesa con la Presidenta de la República? ¿Hay o no hay respuestas sobre la abrogación de la Ley del ISSSTE? ¿Y hay o no hay respuestas concretas sobre la abrogación a la Reforma Educativa?”, advirtió Elvira Veleces, secretaria general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg).

Durante una conferencia de prensa realizada a las afueras de la Secretaría de Gobernación, previo al encuentro con funcionarios federales, los dirigentes denunciaron que la movilización realizada el lunes en las inmediaciones del Zócalo capitalino fue reprimida por fuerzas de seguridad y responsabilizaron directamente al gobierno federal de las agresiones sufridas por integrantes del movimiento.

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Con mazos de hierro e incluso algunos a patadas, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación intentaron derribar los muros de acero. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

Marcelino Rodarte afirmó que la reanudación de la huelga nacional demuestra que la CNTE mantiene capacidad de movilización en todo el país y rechazó las declaraciones oficiales que minimizan la magnitud de la protesta.

“Se evidencia su doble discurso al proclamar que son un gobierno de puertas abiertas. Sin embargo, con estas acciones de represión y violencia hacen lo que tanto criticaron de los gobiernos anteriores”, sostuvo.

El dirigente acusó al Estado de ejercer violencia contra los manifestantes y señaló que dos profesores resultaron gravemente heridos durante los hechos registrados en el Centro Histórico.

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Uno de ellos, el profesor Columbo González González, de la Sección 14 de Guerrero, perdió un ojo tras recibir el impacto de una bala de goma. También resultó lesionado el profesor Octavio Romero Jerónimo, quien sufrió heridas en el rostro.

Según la CNTE, la atención médica brindada inicialmente por el ISSSTE fue insuficiente, por lo que ambos docentes tuvieron que ser trasladados para recibir atención especializada.

Durante la conferencia, Yenny Pérez, dirigente de la Sección 22 de Oaxaca, aseguró que la represión no comenzó el lunes, sino desde el arranque del paro indefinido convocado por el magisterio oaxaqueño el pasado 25 de mayo.

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Docentes de la CNTE intentan derribar las vallas con mazos. Foto: Diego SImón / EL UNIVERSAL

Recordó que maestros de Oaxaca fueron agredidos cuando intentaron instalar un plantón en el Zócalo capitalino y denunció también el ataque armado ocurrido en Mitla, Oaxaca, el 26 de mayo.

“Los responsables directos de la agresión y de nuestros compañeros heridos es el gobierno que encabeza la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo”, afirmó.

La dirigente sostuvo que existen autores materiales e intelectuales de las agresiones y exigió justicia para los maestros lesionados, además de castigo para quienes ordenaron los operativos.

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Por su parte, Veleces, rechazó la versión de que hubiera enfrentamientos entre manifestantes y policías.

“No fue un enfrentamiento. Fue el Estado atacando a los compañeros del magisterio cuando intentaron entrar al Zócalo”, afirmó.

La dirigente denunció además presuntas negligencias en la atención médica brindada a los profesores lesionados y aseguró que uno de ellos permanecía sin cama hospitalaria varias horas después de haber sido ingresado a una unidad médica.

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Pedro Hernández Morales, secretario general de la Sección 9 de la Ciudad de México, sostuvo que el gobierno intenta deslegitimar la movilización mediante una narrativa similar a la utilizada por administraciones anteriores.

“Cuando la Presidenta dice que son algunos maestros, no está describiendo la realidad; está aplicando el mismo manual para dividir, deslegitimar y reprimir”, señaló.

El dirigente informó que el plantón magisterial se mantiene y se ha extendido por diversas calles del Centro Histórico, desde Madero hasta Belisario Domínguez y Cuba, además de otros puntos de Paseo de la Reforma.

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Luego de no poder ingresar a la plancha del Zócalo, los maestros optaron por instalarse sobre la avenida 20 de Noviembre del Centro Histórico de la CDMX. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

Los líderes magisteriales reiteraron que la CNTE no ha renunciado al diálogo y que asistirían a la reunión con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, como una muestra de voluntad política. Sin embargo, advirtieron que ya no aceptarán mesas sin resultados.

“Ya no estamos para más mesas de diálogo. Requerimos respuestas puntuales de las demandas que ya conoce este gobierno federal”, enfatizó Pérez.

Entre las principales exigencias del movimiento destacan la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la derogación de la reforma educativa, una jubilación digna para los trabajadores del Estado y una reunión directa con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Los dirigentes adelantaron que al concluir el encuentro informarán los resultados de la negociación y advirtieron que, si no existen avances sustanciales, la Asamblea Nacional Representativa de la CNTE definirá nuevas acciones de movilización en los próximos días.

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