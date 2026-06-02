La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) sostendrá este martes, a las 10 de la mañana, una mesa de negociación con los titulares de las secretarías de Educación Pública, Mario Delgado; de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el director general del ISSSTE, Martí Batres, en el marco de las mesas de diálogo que mantiene el magisterio con el gobierno federal.

El encuentro ocurrirá después de que el pasado viernes se realizó una reunión entre la dirigencia oaxaqueña de la CNTE y autoridades federales y estatales, en la que no se alcanzaron acuerdos.

Este lunes, la CNTE instaló su plantón en diversas calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, como parte de sus acciones de protesta y presión en el contexto de las negociaciones.

Nación 07:14 AM CNTE mantiene plantón en Av. 20 de noviembre EL UNIVERSAL constató que sobre la avenida 20 de Noviembre continúan instaladas numerosas casas de campaña de los profesores disidentes. Además, se observó la llegada constante de más maestros, quienes arriban con maletas, equipo para pernoctar y nuevas tiendas de campaña para reforzar el plantón.



Nación 07:13 AM Palacio Nacional se mantiene blindado por plantón de la CNTE Los accesos vehiculares y peatonales a los alrededores de Palacio Nacional permanecen totalmente blindados por elementos de la Secretaría de Seguridad, ante el plantón que mantienen maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) sobre la avenida 20 de Noviembre.



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