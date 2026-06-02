Tejupilco, Estado de México.- Miguel Raymundo Martínez Monroy elemento de la Secretaría de Seguridad del Estado de México fue localizado sin vida en el municipio de Tejupilco ubicado en la zona sur del Estado de México.

De acuerdo con los primeros reportes, Miguel se desempeñaba como jefe de la región 14 de Luvianos cuando fue privado de la libertad presuntamente por hombres armados, tras no saber nada de él autoridades de la Secretaría de seguridad estatal y Fiscalía General de Justicia del Estado de México desplegaron un operativo en diferentes municipios de la zona sur de la entidad.

Horas más tarde el mando fue localizado sin vida en el municipio de Tejupilco con huellas de violencia.

Lee también Se desborda el Río La Coyotera en Huixquilucan; fuertes lluvias provocan inundaciones y vehículos varados

Al sitio arribaron elementos de la misma corporación para la que prestaba servicio desde hace varios años, así como personal del área de homicidios de la Fiscalía mexiquense quienes se encargaron de realizar las diligencias correspondientes y ordenar el levantamiento del cuerpo.

Por estos hechos la Fiscalía mexiquense abrió una carpeta de investigación para dar con los responsables del homicidio del jefe de la región Luvianos de la SSE.

Recordemos que la zona sur del Estado de México ha sido controladas por años por algunos grupos delictivos quienes en diferentes ocasiones han sido responsables de la muerte de elementos de ambas corporaciones de seguridad del Estado de México

LL