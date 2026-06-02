La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, respetar los asuntos internos del país y limitar su actuación al ámbito de la coordinación bilateral.

Lo anterior a que el diplomático señaló que la lucha contra los cárteles del narcotráfico debe ser un esfuerzo conjunto y no convertirse en un debate político, esto un día después del informe de rendición de cuentas que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el Monumento a la Revolución en el que llama a los mexicanos a defender la soberanía nacional.

Durante su conferencia matutina de este martes, la mandataria coincidió en que ambos países deben trabajar coordinadamente para enfrentar problemas compartidos, como la violencia generada por la delincuencia organizada, pero subrayó que el embajador deben abstenerse de opinar sobre temas internos.

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“Hay una parte que estamos de acuerdo porque hay que trabajar conjuntamente cuando tenemos problemas compartidos. Uno de ellos es, evidentemente, la violencia que provoca la delincuencia organizada. Y ahí, como siempre lo hemos dicho, buscamos la colaboración y la coordinación para poder avanzar conjuntamente, que ellos actúen en su territorio y nosotros actuemos en nuestro territorio”, afirmó.

Sin embargo, recordó que la política exterior mexicana se rige por los principios de autodeterminación de los pueblos y no intervención, por lo que los embajadores deben conducirse con respeto a la soberanía de las naciones donde desempeñan sus funciones.

🔴 “Los asuntos de México le corresponden a las y los mexicanos”.



Claudia Sheinbaum respondió al embajador de EU en México, Ronald Johnson, y señaló que los diplomáticos deben mantenerse en el ámbito de la coordinación institucional y ser respetuosos de los asuntos políticos de… pic.twitter.com/HSdTWV0cVI — El Universal (@El_Universal_Mx) June 2, 2026

“Es muy importante también, lo digo respetuosamente, recordar que es importante que los embajadores se queden en el tema de la coordinación y la colaboración. Los embajadores tienen que ser respetuosos de los asuntos políticos internos de los países”, señaló.

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Sheinbaum destacó que los representantes diplomáticos mexicanos en el extranjero no emiten opiniones sobre la política interna de los países donde están acreditados, por lo que consideró que ese mismo criterio debe prevalecer en la relación con Estados Unidos.

“Es importante que el embajador se quede en el tema bilateral y que respete los asuntos internos de nuestro país, porque los asuntos de México le corresponden a las y los mexicanos. Importante recalcarlo”, enfatizó.

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