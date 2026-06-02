Tras las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el intento de derribar vallas que protegen el Zócalo de la Ciudad de México y actos violentos registrados ayer en el Centro Histórico, la presidenta Claudia Sheinbaum consideró que hubo provocadores que no eran maestros.

“Ayer yo pienso que hubo mucha provocación, la verdad no creo que sean maestros quienes generaron la provocación Pero bueno, hay diálogo, que es muy importante”, expresó en Palacio Nacional.

Durante la conferencia de este martes 2 de junio, la Mandataria federal indicó que los maestros tienen derecho a manifestarse de manera pacífica, sin embargo, exhortó al magisterio a atender los llamados de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y de la Secretaría de Gobernación (Segob) para dialogar y lograr avances en sus demandas.

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-“¿Cómo es el diálogo?, ¿usted como presidenta está viendo ahí un trasfondo político de que están movilizando, para boicotear la celebración del Mundial?”, se le preguntó esta mañana.

-”Tienen derecho a movilizarse, siempre de manera pacífica, es lo que hemos dicho siempre. Y que lo atienda, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación. Y a ellos ya podrían decirles cómo va el diálogo, cómo va avanzando, ya les corresponde a ellos”, contestó la Jefa del Ejecutivo.

Ayer, tras el inicio del paro indefinido y una marcha que avanzó por Paseo de la Reforma, integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) intentaron derribar los muros de acero con mazos de hierro e incluso algunas a patadas.

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La Coordinadora reportó dos maestros lesionados: uno por un varillazo en la mejilla y otro con riesgo de perder el ojo, tras recibir el impacto de los fragmentos de un artefacto. Según la policía capitalina, no se usaron balas de goma ni petardos, como acusó el magisterio.

“¡Claudia, si no hay solución, no rueda su balón!”, advertían los docentes a 10 días del Mundial de Futbol, al que calificaron como “la fiesta de la burguesía”. Elementos de seguridad instalaron una gran muralla de acero de dos metros de altura para proteger todo el Zócalo capitalino y evitar que los integrantes de la CNTE instalaran su plantón en el primer cuadro de la capital y boicotearan el FIFA Fan Fest en la inauguración del Mundial de Futbol.

Entre las principales demandas del magisterio se encuentra la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, el regreso al sistema solidario de pensiones, la jubilación por años de servicio —28 años para mujeres y 30 para hombres—, el incremento salarial del 100% directo al sueldo base, la homologación de prestaciones, así como la eliminación del sistema de cuentas individuales y del cálculo de pensiones en UMAS. También insisten en la reinstalación de docentes cesados, la creación de plazas de base y el respeto a la bilateralidad sindical.

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