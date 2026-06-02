En 12 entidades del país, maestros se manifestaron en el marco de la jornada nacional de huelga nacional, convocada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Las movilizaciones tuvieron lugar en Oaxaca, Zacatecas, Michoacán, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chiapas, Quintana Roo, Yucatán, Sinaloa, Sonora y Nuevo León.

En Oaxaca, Yenny Aracely Pérez Martínez, secretaria general de la Sección 22 del SNTE, dijo que la principal exigencia es la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, porque los condena a recibir una pensión raquítica.

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“Hoy, a más de un año de plantearle a la Presidenta la abrogación de la ley, tienen la solución en su mano. No estamos exigiendo privilegios, sino una pensión digna. Se han enriquecido las Afore a costa de los trabajadores. El gobierno no está del lado de los trabajadores, sino de las Afore, por eso salimos a las calles nuevamente”, dijo.

Pérez acusó a la presidenta Sheinbaum de pretender compararlos con la derecha y negó que haya diálogo cuando se les impide ingresar al Zócalo de la Ciudad de México.

En Sonora, los maestros bloquearon el acceso vehicular a la garita Dennis DeConcini, en Nogales. La manifestación se realizó sobre la avenida Plutarco Elías Calles, principal acceso para vehículos hacia Estados Unidos.

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De acuerdo con integrantes del movimiento, su paro afectó a escuelas públicas federalizadas de Hermosillo, Navojoa, Etchojoa, Empalme, Guaymas, Huatabampo, San Luis Río Colorado, Santa Ana, Magdalena, Nogales, Ímuris y Ures.

En Zacatecas, al grito de “¡Maestros unidos, jamás serán vencidos!”, miles de manifestantes de varias regiones realizaron una megamarcha en la capital del estado. Al contingente de maestros se sumaron sindicatos de trabajadores de la salud, mineros, estudiantes y agricultores.

En Saltillo, Coahuila, los docentes bloquearon el Periférico y el bulevar Venustiano Carranza. Y en Mérida, Yucatán, un centenar de maestros protestaron frente al Palacio de Gobierno. Señalaron su preocupación por posibles afectaciones a jubilados y trabajadores en activo.

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En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Isael González, secretario general de la Sección 7, dijo que han vuelto a las calles, pues no hay respuestas concretas a sus demandas.