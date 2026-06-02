La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que, en coordinación con la Secretaría de Gobernación (Segob) y el ISSSTE, invitó formalmente a la comisión nacional de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) a una mesa de trabajo este martes a las 10:00 horas en el edificio de Bucareli, con el propósito de alcanzar acuerdos mediante el diálogo.

A través de un mensaje difundido en la red social X, el titular de la SEP, Mario Delgado, señaló que el encuentro busca construir acuerdos “en favor del magisterio” y reiteró la disposición del Gobierno federal para mantener abiertas las vías de negociación.

La convocatoria ocurre luego de que este lunes la CNTE inició un paro indefinido de labores y diversas acciones de protesta en demanda de la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la eliminación del sistema de cuentas individuales para las pensiones, el regreso a un esquema solidario de jubilación, incrementos salariales y mejoras en las condiciones laborales del magisterio.

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La organización magisterial ha sostenido que sus movilizaciones continuarán mientras no existan respuestas satisfactorias a sus principales demandas. En estos momentos, los distintos contingentes de la CNTE realizan su Asamblea Nacional Representativa, para definir las movilizaciones de este martes.

En acuerdo con la @SEGOB_mx y el @ISSSTE_mx, me permito informar que hemos invitado formalmente a la comisión nacional de la #CNTE a establecer una mesa de trabajo mañana a las 10:00 a. m. en el edificio de Bucareli, para buscar, por la vía del diálogo, acuerdos en favor del… — Mario Delgado (@mario_delgado) June 2, 2026

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cdm