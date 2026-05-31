El subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, César Yáñez, aseguró que el gobierno está en disposición de dialogar para atender las demandas de los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN), pero denunció una actitud de “cerrazón” de los jóvenes, que impide llegar a acuerdos.

En entrevista en el Monumento a la Revolución, previo al Mensaje de Rendición de Cuentas de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario destacó que el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, “ha estado buscándolos y se les ha estado instando a una mesa de negociación”.

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César Yáñez advirtió que las demandas de los estudiantes del Poli no se resuelven “de la noche a la mañana”, pero el compromiso del gobierno es sentarse a dialogar con ellos.

“Ustedes, mejor que nadie, conocen cuál es la postura de ellos. O sea, ha habido disposición de parte del gobierno, apertura de parte del gobierno a sentarse. Muchos de los planteamientos que están en sus documentos, en sus demandas, no se resuelven de un plumazo. No es de la noche a la mañana como se va a solucionar los problemas del Poli. Sin embargo, el gobierno dice: ‘vamos a sentarnos’, y ha habido cerrazón de parte de ellos”, insistió.

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