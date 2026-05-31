Olivia Collins es una de las personas más cercanas a Maribel Guardia; las preceden muchos años de amistad, en los que Olivia ha demostrado una solidaridad a la actriz como pocas; esta es la historia que comparten.

Este viernes, 29 de mayo, Maribel celebró su 67° vuelta al Sol y, como parte del festejo, recibió una sorpresa en una de las funciones de "Perfume de Gardenia", obra -producida por Omar Suárez- en la que da vida a Miranda Mour.

Estuvo acompañada tanto de Olivia, como de Lourdes Murguía, otra de sus más grandes amigas, las que participaron en la partida del pastel, acompañándola cuando un mariachi tocó para ellas las tradicionales "Mañanitas".

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Fue ahí que Collins intervino con algunas declaraciones, mientras Maribel era entrevistada por algunos miembros de la prensa; la también actriz mostró entusiasmo de celebrar a su amiga y confío que, han forjado lazos tan fuertes que, han coincidido en la creencia de que se conocen no sólo de esta vida, sino de pasados planos de existencia.

"Toda una vida, desde chiquitas, de todas las vidas, bien lo decimos, de todas las reencarnaciones, todas las vidas estamos juntas y hoy le dije ´no te vas a librar de mí, de esta loca no te vas a liberar´".

La amistad entre Guardia y Collins data de 1986, hace 40 años, cuando compartieron créditos en la telenovela "Seducción", la cual, fue grabada en su completud, en Acapulco, Guerrero; en esa época se concretó su amistad, pues a pesar de que, por su personalidad, Olivia es renuente a hacer amistad y conocer personas, Maribel insistió.

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"La telenovela era para el canal 5, era en Acapulco y pues, ahí nos conocimos, ella fue la que, la verdad, mi instó, porque yo soy como de lejecitos con todo el mundo, pero ella no, me decía ´yo quiero ser tu amiga, ven' y, nos hicimos, pero no sabes, toda la producción decían ´esas dos locas´, nos reíamos de todo, nos contábamos la vida", dijo Collins, en julio del año pasado a Martha Figueroa.

También confió que, luego de que los novios que tenían, por esa época, mostraron interés romántico por la otra, tuvieron la determinación de concluir su relación con ellos y, a raíz de ese acontecimiento, comenzaron a vivir juntas.

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En ese tiempo, ambas coinciden en que, cuando un proyecto podía ser más conveniente para la otra, una se lo cedía a la otra, lo que demostró que, entre las dos, no llegó a existir ningín tipo de competitividad.

"Ella ha influido mucho en mi vida, nos hicimos superamigas, vivimos juntas, libretos llegaban para ella o para mí, así éramos".

Tanto para una, como para la otra, su amistad se ha nutrido por la innata solidaridad que desarrolaron

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"Estábamos las dos en una situación, estábamos haciendo una telenovela juntas y, de ahí, no nos volvimos a separar en la vida porque, ella y yo, no tenemos competencia, nos prestamos los vestidos ha sido así siempre". DIJO Olivia.

En ese misma entrevista, Maribel mostró gratitud por el hecho del apoyo y la presencia que representa la amistad, en este caso, nosólo de Olvivia, sino también Lourdes Mungia; las describió como sus ángeles.

"Nos amamos tanto y nos conocemos tanto, yo pongo las manos por esas dos mujeres, para mí, son como dos ángeles de al guardia, que Dios envuió a mi vida, ellas han estado conmigo, me han fortalecido, son hermanas que la vida te da, que no son de hermanas de sangre, pero, a veces, son más que las de la misma sangre", consieró Guardia.

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