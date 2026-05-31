Todas ellas son llamadas divas, lo que podría desatar una guerra de egos sobre el escenario, pero Ana Cirré asegura que entre las integrantes del espectáculo GranDiosas sólo hay sororidad, empatía y buenas vibras.

“Me gusta compartir y siento que con mis compañeras es lo mismo; además salgo un poco de la rutina de cantar conmigo misma, por eso me gusta hacer colaboraciones, aprendo y me desaburro. También es una gran oportunidad para el público de escuchar cosas distintas de nosotras y entre nosotras; somos el seis por uno”, dice Ana.

Esto implicó para la cantante abrirse a cantar temas que han sido éxitos en voces de otras intérpretes que además están con ella en el show, lo que la ha llevado a sorprenderse de lo que ha logrado, porque descubrió que puede abordar otros géneros.

“GranDiosas me ha dado la oportunidad de crecer, de compartir con grandes mujeres y cantantes y de salir de mi zona de confort”.

Es por eso que Ana disfrutó mucho preparar un tema como “Él me mintió”, que es un clásico de Amanda Miguel y que ella pensaba que no iba con su estilo.

Por eso, para ella fue una grata sorpresa descubrir que en su forma de cantar también se escucha muy bien, mismo que la gente podrá disfrutar el próximo 27 de junio, cuando GranDiosas Invicto, una versión mejorada del show que la gente ya conoce, se presente en la Arena Ciudad de México.

Riqueza musical

La diferencia entre el espectáculo normal de GranDiosas y GranDiosas Invicto, es básicamente el elenco, que para Ana Cirré es de lo más diverso y ecléctico, ya que están Alicia Villarreal, Lucía Méndez, Laura León, Ángela Carrasco, Filippa Giordano y por supuesto ella, llevando a escena música que va del regional mexicano a las arias de ópera.

“Eso es muy enriquecedor, porque ver estilos tan distintos fusionándose en un mismo escenario es maravilloso. A GranDiosas este elenco lo hace muy potente”.

La española subraya que un concepto como éste, ideado por el productor Hugo Mejuto, le ha dado también la oportunidad a un público más joven de conocer canciones icónicas que surgieron en la época dorada de la música en español, los 80 y 90.

“En esa época eran bestiales los éxitos y rescatar esto es como tener un cheque al portador, y eso está muy bien porque las nuevas generaciones se dan la oportunidad de escuchar y descubrir por primera vez canciones con otra estructura, con otra forma de decir las cosas, hay una historia y un saber de decir bien las cosas; no todo es reggaetón”.

Cirré señaló que todas reciben con enorme entusiasmo este espectáculo, pues representa una oportunidad para reencontrarse con el público y, de alguna manera, seguir sanando la ausencia de Dulce, cuya muerte, ocurrida a finales de 2024, dejó una profunda huella entre las integrantes de GranDiosas.

Recordó que la intérprete de éxitos como “Tu muñeca”, “Déjame volver contigo” y “Lobo” fue una pieza fundamental del concepto durante varios años. Por ello, cada presentación para ellas se ha convertido en una forma de honrar su legado artístico y de mantener vivo el cariño que el público le profesó a lo largo de su carrera artística.

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