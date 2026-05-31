Se confirma que para la décima y última temporada de El señor de los cielos, regresa el protagonista de esta historia, Aurelio Casillas, gracias a que Rafael Amaya decidió retomar su papel, para darle un cierre a esta aventura que comenzó en 2013.

Se han compartido algunas imágenes de cómo luce el personaje ya en su madurez, dejó de ser ese hombre joven y atlético, con un aspecto de chico bueno; para pasar a un señor en plena madurez, con un cuerpo musculoso, con barba y bigote, que le endurecieron sus facciones. Esto se debe a que en esta ocasión Aurelio regresa para recuperar el poder, aunque deba traicionar a su propia sangre.

En esta temporada que se estrena en julio, Amaya ejercerá como productor ejecutivo además de dar vida a Casillas, lo que según el actor confiere al proyecto un toque más personal; la serie está basada en Amado Carrillo Fuentes, antiguo líder del Cartel de Juárez y cuyo sobrenombre sirve como título de la serie.

Heavy metal, política y slam

Debieron pasar ocho años para que la banda estadounidense System of a Down, regresara a México para traer toda la rebeldía, la furia y la protesta que encierran sus canciones, y que lograron conectar con el público que asistió el miércoles pasado al Estado GNP, para el primero de dos conciertos que ofrecieron en el país.

La banda británica habló de Donald Trump, de los migrantes y del origen armenio de System of a Down, además de enviar un abrazo a los mexicanos en medio del clima hostil que atraviesa la comunidad latina por el discurso antimigrante en Estados Unidos.

Después de dos horas de concierto, donde los círculos de slam no faltaron, “Sugar” fue el tema que la banda eligió para cerrar, recordando por qué esa canción fue la declaración de principios de su debut en 1998: paranoia, alienación, ruido y furia convertidos en música. “Son jodidamente increíbles”, soltó Malakian antes de abandonar el escenario.

Hay más de Aurelio Casillas

"Más ambicioso, implacable y peligroso que nunca”, fue como la cadena Telemundo anunció en su cuenta de Instagram, el regreso de Aurelio Casillas (Rafael Amaya) para la última temporada de la serie El señor de los cielos, la cual se graba actualmente en la Ciudad de México y se estrenará en julio.

De acuerdo con “People”, Amaya expresó sobre el desenlace de su emblemático papel: “Cerrar este capítulo después de tantos años es muy significativo para mí. Lo dimos todo para hacer de este final uno digno del legado de ‘El Señor de los Cielos’ y no puedo esperar a que los fans vivan la última parte de esta inolvidable historia”.

La producción también contará con la participación de Carmen Aub, nuevamente en el papel de Rutila Casillas Letrán, hija de Aurelio.

El rey del pop a través de la lente

La figura de Michael Jackson ha tomado nuevamente relevancia, gracias a la película que lleva su nombre y fue protagonizada por su sobrino Jaafar Jackson; por lo tanto todo lo que tenga que ver con él vuelve a ser de interés de la gente, sean o no fans del cantante.

Es por eso que han llamado la atención una serie de fotografías que retratan la vida de Michael, que si bien era una de las figuras más importantes de la historia de la música, no tenía la libertad de decidir sobre su vida y estás imágenes lo dejan de manifiesto.

Michael Jackson junto a sus hermanos visitando a Bob Marley en Jamaica; sentado en una banca con su hermano Marlon, en un camerinos con los Jackson Five ya siendo un joven; su accidente en el comercial de Pepsi y hasta su última foto tomada durante un ensayo de su gira This Is It dos días antes de morir, es lo que fotógrafos como Kevin Mazur, Bettmann, Louis Myrie, entre otros, lograron registrar de esta super estrella del pop.

El Hooligan volvió a las andadas

La semana pasada se llevó a cabo la premier de la película México 86, que es protagonizada por Diego Luna y Karla Souza; y a la cual acudieron el comentarista de deportes José Ramón Fernández y su hijo Juan Pablo, que lo interpretó en este filme.

Durante su paso por la alfombra compartió una anécdota, explicó que apenas unas horas antes estaban Diego, Juan Pablo y él, grabando un corto en un set que era réplica del foro donde se grababa DeporTV, cuando se la nada llegó el Hooligan, personaje creado e interpretado por Andrés Bustamante, y provocó todo un alboroto, como solía hacerlo al final de cada mundial.

"Ayer estuvimos grabando unas escenas y llegó el Hooligan; era el set de "DeporTV" de ese entonces, destruyó todo y a él (Juan Pablo) lo voló por arriba. Así era el estilo. Seguramente lo pondrán (el sketch) no en la película, sino en previos y es curioso que haya aparecido el Hooligan y nos diera una buena paliza, como era tradición”, contó José Ramón Fernández.

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