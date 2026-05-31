Experiencias El Universal | 31-05-26 | 03:58 | Actualizada | 31-05-26 | 03:58 |

Salir a comer en familia, con amigos o con tu pareja, no tiene por qué convertirse en un gasto excesivo. Actualmente, diversas cadenas de ofrecen beneficios especiales que te permiten gastar menos y disfrutar de tus platillos favoritos.

Desde , mexicana y americana existen promociones que te ayudan a cuidar la cartera sin dejar de consentirte.

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¿Qué restaurantes cuentan con descuento?

Algunas incluyen descuento en tu consumo total por mesa y combos especiales en los restaurantes participantes:

Burger King

En esta tradicional cadena de hamburguesas, puedes obtener una Whopper sin queso más un cono sencillo por sólo $119 pesos al presentar tu cupón participante. Visita una de sus 450 sucursales de y aplica tu descuento.

Chili's

Reconocido por sus deliciosas alitas y costillas BBQ, es la opción perfecta para disfrutar con amigos en esta época mundialista. Además, puedes acceder a un 15% de descuento en tu consumo total.

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Italianni's

Si prefieres la comida italiana, visita y prueba sus tradicionales platillos itálicos. Te recomendamos los ravioles y los canelones, una opción imperdible con para disfrutar de una distinta. Aquí también podrás ahorrar un 15% tu consumo final.

Vips

Un clásico que no decepciona, en encontrará comida para todos los gustos. Desde ensaladas, hasta cortes de carne, todos pueden encontrar su opción ideal con un 15% de descuento.

P.F. Chang's

Si buscas una opción de comida diferente, con sabores únicos y especias del oriente, tienes que conocer . Este restaurante ofrece especialidades asiáticas y una propuesta visual que completa la experiencia. Aprovecha un 15% de descuento y prueba los Chang's , el Pollo Kung Pao o los clásicos Spring Rolls.

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¿Cómo obtener cupones de descuento para Vips, Chili's, Burger King, Italianni's y P.F. Chang's?

Para acceder a estos beneficios, únete a y sigue estos pasos:

  1. Da clic en la liga: https://cupones.alsea.com.mx/CuponeraAlsea/ELUNIVERSAL
  2. Regístrate con tu correo electrónico o inicia sesión si ya tienes una cuenta.
  3. Explora los cupones disponibles y selecciona el que más te interese.
  4. Descárgalo y preséntalo en la sucursal participante para hacer válido tu beneficio.

Si al ingresar a la plataforma no aparecen cupones disponibles o se muestra el mensaje “cupón inválido”, no te preocupes, sólo tendrás que completar el proceso de registro para visualizar y descargar todos los disponibles.

Estas promociones pueden ser una alternativa para quienes desean disfrutar de una comida fuera de casa, celebrar una ocasión especial o simplemente darse un gusto sin gastar de más.

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