Salir a comer en familia, con amigos o con tu pareja, no tiene por qué convertirse en un gasto excesivo. Actualmente, diversas cadenas de restaurantes ofrecen beneficios especiales que te permiten gastar menos y disfrutar de tus platillos favoritos.

Desde comida oriental, mexicana y americana existen promociones que te ayudan a cuidar la cartera sin dejar de consentirte.

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¿Qué restaurantes cuentan con descuento?

Algunas promociones incluyen descuento en tu consumo total por mesa y combos especiales en los restaurantes participantes:

Burger King

En esta tradicional cadena de hamburguesas, puedes obtener una Whopper sin queso más un cono sencillo por sólo $119 pesos al presentar tu cupón participante. Visita una de sus 450 sucursales de Burger King y aplica tu descuento.

Chili's

Reconocido por sus deliciosas alitas y costillas BBQ, Chili's es la opción perfecta para disfrutar con amigos en esta época mundialista. Además, puedes acceder a un 15% de descuento en tu consumo total.

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Italianni's

Si prefieres la comida italiana, visita Italianni's y prueba sus tradicionales platillos itálicos. Te recomendamos los ravioles y los canelones, una opción imperdible con para disfrutar de una experiencia gastronómica distinta. Aquí también podrás ahorrar un 15% tu consumo final.

Vips

Un clásico que no decepciona, en Vips encontrará comida para todos los gustos. Desde ensaladas, hasta cortes de carne, todos pueden encontrar su opción ideal con un 15% de descuento.

P.F. Chang's

Si buscas una opción de comida diferente, con sabores únicos y especias del oriente, tienes que conocer P.F. Chang's. Este restaurante ofrece especialidades asiáticas y una propuesta visual que completa la experiencia. Aprovecha un 15% de descuento y prueba los Chang's Spicy Chicken, el Pollo Kung Pao o los clásicos Spring Rolls.

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¿Cómo obtener cupones de descuento para Vips, Chili's, Burger King, Italianni's y P.F. Chang's?

Para acceder a estos beneficios, únete a Club EL UNIVERSAL y sigue estos pasos:

Da clic en la liga: https://cupones.alsea.com.mx/CuponeraAlsea/ELUNIVERSAL Regístrate con tu correo electrónico o inicia sesión si ya tienes una cuenta. Explora los cupones disponibles y selecciona el que más te interese. Descárgalo y preséntalo en la sucursal participante para hacer válido tu beneficio.

Si al ingresar a la plataforma no aparecen cupones disponibles o se muestra el mensaje “cupón inválido”, no te preocupes, sólo tendrás que completar el proceso de registro para visualizar y descargar todos los beneficios disponibles.

Estas promociones pueden ser una alternativa para quienes desean disfrutar de una comida fuera de casa, celebrar una ocasión especial o simplemente darse un gusto sin gastar de más.

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