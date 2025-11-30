Restaurantes de comida asiática: 4 recomendaciones con descuentos exclusivos

La comida asiática en México ha obtenido gran popularidad durante los últimos años. Desde las novedosas opciones de la cocina vietnamita hasta los sabores únicos de Japón, cada vez más personas buscan lugares auténticos para disfrutar ramen, sushi o demás platillos orientales.

Descubre deliciosas opciones de restaurantes asiáticos en Ciudad de México con estas 5 opciones que te compartimos. Además, todos estos lugares ofrecen descuentos exclusivos para los miembros de Club EL UNIVERSAL.

Cà Phê Vietnam: auténtica cocina vietnamita en México

Cà Phê, restaurante vietnamita. | Foto: IG cafevietnamx

Cà Phê Vietnam es una excelente opción para quienes buscan cocina vietnamita auténtica. Ofrecen desde rollitos de papel de arroz rellenos de fideos y verduras frescas, con tu proteína favorita, hasta el tradicional Pho bo, un caldo condimentado con siete especias, fideos de arroz y verdura que se cocina durante 8 horas para obtener ese sabor tradicional.

Beneficio exclusivo para miembros del Club:

Recibe 20% de descuento presentando tu tarjeta digital de Club EL UNIVERSAL y tu INE en un consumo mínimo de $300 pesos. Este descuento es válido para máximo 4 personas por mesa.

Ginzaroll: sabor japonés y menú “come todo ginza”

Ginzaroll, restaurante de comida asiática. | Foto: IG Ginzaroll.

Ginzaroll es uno de los favoritos entre quienes buscan comida japonesa en Naucalpan. Su bufete y su variedad de platillos lo convierten en una parada obligada.

Descuentos con Club EL UNIVERSAL:

25% de descuento en el menú “come todo ginza” y en el consumo a la carta en todos los platillos y bebidas.

Para obtener este descuento, presenta tu tarjeta digital de Club EL UNIVERSAL al pagar. La promoción es válida en sus dos sucursales: Naucalpan y Satélite.

Mr. Sushi: comida japonesa con descuento

Mr. Sushi, restaurante de comida japonesa. | Foto: IG mr sushi

Mr. Sushi es un referente para los amantes del sushi en México. Su menú variado lo hace perfecto para familias, parejas o una salida casual.

Beneficio para miembros:

15% de descuento en tu consumo total presentando tu tarjeta digital de Club EL UNIVERSAL.

Hama: experiencia japonesa con 20% de descuento

Hama, restaurante de comida asiática. | Foto: sushihama.com

Hama ofrece una propuesta fresca y cuidada en cada rollo. Perfecto para quienes buscan comida japonesa auténtica en CDMX.

Con tu tarjeta digital de Club EL UNIVERSAL, disfruta de un 20% de descuento en tu cuenta total.

