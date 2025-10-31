Más Información
Los fideos se hacen en todo el mundo, pero cada región tiene su propia manera de hacerlos.
Hoy en Menú te contamos cómo se hace la pasta en Vietnam y dejamos el paso a paso para que hagas pho vietnamita en casa.
¿Cómo es la pasta vietnamita?
En Vietnam, la pasta se convierte en poesía callejera y hoy conquista la cocina de vanguardia. Hechos con harina de arroz, aquí generalmente se comen en caldos aromatizados con distintas especias y hierbas frescas que logran, juntas, un equilibrio entre acidez, dulzura y umami.
La presencia de la pasta en Vietnam tiene raíces históricas: se cree que su elaboración fue influenciada por la cocina china, pero con el tiempo el país la adaptó a su geografía y sensibilidad culinaria. Hoy, los fideos de arroz son emblema nacional y parte esencial de la identidad gastronómica vietnamita.
¿Cuántos tipos de pasta vietnamita hay?
Las dos variedades más representativas son los bún y los pho. Los primeros, fideos delgados y translúcidos, se sirven comúnmente fríos o templados, acompañados de hierbas, vegetales y proteínas a la parrilla, como en el popular bún cha de Hanói.
Los pho, en cambio, son fideos planos y más anchos, protagonistas del emblemático pho bò, una sopa de res que combina caldos claros, anís estrellado, jengibre y suficiente salsa de pescado. Este platillo, que suele disfrutarse en el desayuno, refleja la paciente búsqueda vietnamita por el equilibrio ideal entre lo dulce, lo salado y lo umami.
¿Cómo se hace el pho vietnamita?
Y para que no te quedes con el antojo, te dejamos una receta para que hagas pho vietnamita en casa de 2 formas diferentes. ¡Toma nota!
Pho de res y de camarón vietnamita (4 porciones)
Ingredientes (Pho de res)
- 1 litro de consomé de res
- 200 gramos de fideos de arroz vietnamitas
- 1 cucharadita de salsa de pescado
- 2 tallos de cebolla cambray picados finamente
- 2 tallos de cilantro picados
- Albahaca al gusto
- 200 gramos de rib eye
Ingredientes (Pho de camarón)
- 1/2 kg de camarónes medianos
- 2 cucharadas de aceite
- 3/4 cebolla picada
- 5 gramos de jengibre picado
- 1 rama de de canela
- 2 piezas de anís estrella
- 1/2 cucharadita de clavos de olor en polvo
- 1 cucharada de pimienta negra molida
- 2 cucharadas de sal
- 1 cabeza de ajo picada
- 1/4 de kg de camarón seco
- 3 litros de agua
Preparación (Pho de res)
- 1. Hervir el consomé de res y sazonar con especias al gusto (cardamomo, pimienta negra, canela o pimentón).
- 2. En una olla aparte, cocer los fideos en agua con sal.
- 3. Sellar el rib eye en una sartén y sazonar con sal y pimienta. Cortar en lajas y reservar.
- 4. Servir el consomé en un tazón, agregar los fideos y coronar con la cebolla cambray, el cilantro, la albahaca, las lajas de rib eye y la salsa de pescado.
Preparación (Pho de camarón)
- 1. Pela y limpia los camarones. Luego saltéalos. Reserva las cabezas y las cáscaras.
- 2. Sofríe la cebolla y el jrengibre, luego añade el resto de especias y sofríe con las cabezas y cáscaras.
- 3. Añade el agua al sofrito. Coce ahí los fideos hasta que estén blandos. Estará listo para servir.
