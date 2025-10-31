Los fideos se hacen en todo el mundo, pero cada región tiene su propia manera de hacerlos.

Hoy en Menú te contamos cómo se hace la pasta en Vietnam y dejamos el paso a paso para que hagas pho vietnamita en casa.

¿Cómo es la pasta vietnamita?

En Vietnam, la pasta se convierte en poesía callejera y hoy conquista la cocina de vanguardia. Hechos con harina de arroz, aquí generalmente se comen en caldos aromatizados con distintas especias y hierbas frescas que logran, juntas, un equilibrio entre acidez, dulzura y umami.

La presencia de la pasta en Vietnam tiene raíces históricas: se cree que su elaboración fue influenciada por la cocina china, pero con el tiempo el país la adaptó a su geografía y sensibilidad culinaria. Hoy, los fideos de arroz son emblema nacional y parte esencial de la identidad gastronómica vietnamita.

¿Cuántos tipos de pasta vietnamita hay?

Las dos variedades más representativas son los bún y los pho. Los primeros, fideos delgados y translúcidos, se sirven comúnmente fríos o templados, acompañados de hierbas, vegetales y proteínas a la parrilla, como en el popular bún cha de Hanói.

Foto: Unsplash.

Los pho, en cambio, son fideos planos y más anchos, protagonistas del emblemático pho bò, una sopa de res que combina caldos claros, anís estrellado, jengibre y suficiente salsa de pescado. Este platillo, que suele disfrutarse en el desayuno, refleja la paciente búsqueda vietnamita por el equilibrio ideal entre lo dulce, lo salado y lo umami.

¿Cómo se hace el pho vietnamita?

Y para que no te quedes con el antojo, te dejamos una receta para que hagas pho vietnamita en casa de 2 formas diferentes. ¡Toma nota!

Pho de res y de camarón vietnamita (4 porciones)

Ingredientes (Pho de res)

1 litro de consomé de res

200 gramos de fideos de arroz vietnamitas

1 cucharadita de salsa de pescado

2 tallos de cebolla cambray picados finamente

2 tallos de cilantro picados

Albahaca al gusto

200 gramos de rib eye

Ingredientes (Pho de camarón)

1/2 kg de camarónes medianos

2 cucharadas de aceite

3/4 cebolla picada

5 gramos de jengibre picado

1 rama de de canela

2 piezas de anís estrella

1/2 cucharadita de clavos de olor en polvo

1 cucharada de pimienta negra molida

2 cucharadas de sal

1 cabeza de ajo picada

1/4 de kg de camarón seco

3 litros de agua

Foto: Unsplash.

Preparación (Pho de res)

1. Hervir el consomé de res y sazonar con especias al gusto (cardamomo, pimienta negra, canela o pimentón).

2. En una olla aparte, cocer los fideos en agua con sal.

3. Sellar el rib eye en una sartén y sazonar con sal y pimienta. Cortar en lajas y reservar.

4. Servir el consomé en un tazón, agregar los fideos y coronar con la cebolla cambray, el cilantro, la albahaca, las lajas de rib eye y la salsa de pescado.

Preparación (Pho de camarón)

1. Pela y limpia los camarones. Luego saltéalos. Reserva las cabezas y las cáscaras.

2. Sofríe la cebolla y el jrengibre, luego añade el resto de especias y sofríe con las cabezas y cáscaras.

3. Añade el agua al sofrito. Coce ahí los fideos hasta que estén blandos. Estará listo para servir.

