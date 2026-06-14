Mundo | 14-06-26 | 10:36 | Actualizada | 14-06-26 | 10:36 |

São Paulo. La colisión de dos la mañana de este domingo en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de (Brasil), deja un saldo de al menos seis personas fallecidas, según informaron fuentes oficiales.

En declaraciones a medios de comunicación, el portavoz del Cuerpo de Bomberos, Fabio Contreiras, detalló que el se registró exactamente a las 8:59 hora local (11:59 hora GMT) y que, al llegar, los equipos de rescate localizaron inicialmente cinco cuerpos dentro de una de las aeronaves.

La sexta víctima fatal fue hallada en el segundo helicóptero, el cual cayó a unos 100 metros de distancia del primer punto de impacto.

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Una de las se incendió tras caer dentro de un estacionamiento privado y el destruyó a unos veinte automóviles eléctricos que se encontraban estacionados en el lugar.

El vocero reportó que, debido a la fuerza del impacto en el aire, múltiples piezas y fragmentos de los helicópteros salieron proyectados hacia los edificios residenciales y comerciales aledaños.

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Las unidades de emergencia trabajan en el lugar del siniestro para asegurar la zona. Hasta el momento, no se conocen las identidades de las ni las causas que originaron la colisión.

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