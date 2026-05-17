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Equipos de emergencia respondieron el domingo después de que testigos reportaron que dos chocaron durante un espectáculo aéreo en una del oeste de Idaho, informaron las autoridades.

La Base de la Fuerza Aérea Mountain Home indicó en una publicación en redes sociales que quedó bajo cierre tras el incidente no especificado ocurrido durante el Gunfighter Skies Air Show. Los equipos de respuesta estaban en el lugar y se había iniciado una .

Múltiples testigos reportaron ver a dos aviones estrellándose, y videos publicados en internet muestran cuatro paracaídas abriéndose en el cielo mientras las se precipitaban hacia el suelo cerca de la base, a unos 80 kilómetros (unas 50 millas) al sur de Boise.

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De momento no se dispone de más información, señaló una persona que respondió el teléfono en la oficina de asuntos públicos del Ala de Caza 366.

Los organizadores afirmaron que el popular espectáculo aéreo, que incluye demostraciones de vuelo y saltos en paracaídas, es una celebración de la historia de la aviación y una mirada a las capacidades militares modernas. El grupo de acrobacia Thunderbirds de la encabezó el espectáculo ambos días.

El Servicio Meteorológico Nacional reportó buena visibilidad y vientos con ráfagas de hasta 47 kph (29 mph) alrededor del momento del choque.

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