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El fabricante de aviones Boeing realizará su primera venta a gran escala a China en casi una década gracias a un acuerdo por 200 aeronaves, el cual se dio a conocer el viernes después de la cumbre del presidente estadounidense con su homólogo chino Xi Jinping.

El acuerdo representa un avance en los esfuerzos de la empresa aeroespacial estadounidense por reingresar a un mercado que alguna vez fue pieza central para su crecimiento a largo plazo.

Trump señaló a bordo del Air Force One que China también se reservó el derecho de comprar hasta 750 aviones de Boeing como parte del acuerdo. Boeing confirmó más tarde el viernes el pedido de 200 aeronaves, pero no especificó qué tipo de aeronaves ni ofreció detalles adicionales.

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“Tuvimos un viaje muy exitoso a y logramos nuestro objetivo principal de reabrir el mercado chino a pedidos de aeronaves Boeing”, dijo la compañía en un comunicado, añadiendo que esperaba “seguir atendiendo continuamente la demanda de aeronaves de China” .

El logotipo de Boeing Co. se exhibe en el exterior de las oficinas de la compañía cerca del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) en El Segundo, California, el 18 de enero de 2024. El gigante estadounidense de la aviación, Boeing, está en negociaciones para vender hasta 200 aviones a empresas chinas. Foto: AFP
El logotipo de Boeing Co. se exhibe en el exterior de las oficinas de la compañía cerca del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) en El Segundo, California, el 18 de enero de 2024. El gigante estadounidense de la aviación, Boeing, está en negociaciones para vender hasta 200 aviones a empresas chinas. Foto: AFP

Acuerdos de Boeing impulsados por Trump

El director ejecutivo de Boeing, Kelly Ortberg, fue parte del numeroso grupo de ejecutivos estadounidenses que acompañaron a Trump en su viaje a Beijing con el objetivo de vender productos y servicios a China.

Trump señaló que el posible acuerdo de aeronaves también beneficiaría a General Electric que suministraría a China entre 400 y 450 motores. El presidente del consejo y director ejecutivo de GE Aerospace, H. Lawrence Culp, también fue parte de la comitiva del presidente. La empresa no comentó de momento sobre el acuerdo.

Ortberg expresó el mes pasado su confianza en que cualquier acuerdo comercial más amplio entre y China que surgiera de la reunión entre Trump y Xi sería una “oportunidad significativa” para Boeing.

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“El presidente Trump se ha enfocado mucho en apoyarnos en campañas internacionales, y ha tenido mucho éxito con eso”, dijo Ortberg a los inversionistas.

Los presidentes de EU, Donald Trump, y de China, Xi Jinping. Foto: AP
Los presidentes de EU, Donald Trump, y de China, Xi Jinping. Foto: AP

Desde que Trump comenzó su segundo mandato, su gobierno ha convertido a Boeing en un eje de sus planes para reactivar la manufactura en Estados Unidos.

Una visita a Oriente Medio hace un año culminó con importantes acuerdos de aeronaves, incluido un pedido de Qatar Airways de hasta 210 aviones de Boeing, en lo que la compañía describió entonces como el mayor pedido de aviones de fuselaje ancho en la historia de la empresa. Arabia Saudí también realizó pedidos de aviones comerciales durante el viaje.

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Otras reuniones de Trump con dignatarios extranjeros también han resultado en acuerdos importantes para Boeing. Durante la visita a Washington del presidente surcoreano Lee Jae Myung en agosto pasado, Turkish Airlines formalizó un acuerdo por aproximadamente 50 mil millones de dólares para comprar más de 100 aviones de Boeing, motores de repuesto y servicios de mantenimiento a largo plazo.

En otra victoria para Boeing, el Salón Aeronáutico de Dubái, que se celebra cada dos años, abrió en noviembre con el anuncio de que la aerolínea local Emirates había encargado 65 aviones del próximo modelo 777-9 de Boeing. Días después, FlyDubai, la aerolínea de menor costo de Emirates, anunció que había encargado 75 aviones adicionales Boeing 737 MAX.

Reunión entre el CEO de Boeing, Kelly Ortberg, y el senador republicano Jerry Moran. Foto: @JerryMoran.
Reunión entre el CEO de Boeing, Kelly Ortberg, y el senador republicano Jerry Moran. Foto: @JerryMoran.

Recuperación de relaciones Boeing-China

Antes de la pandemia de COVID-19, aproximadamente una tercera parte de los aviones de un solo pasillo de que entregaba Boeing iban a China. Pero el negocio de la compañía en esa nación se desplomó a medida que se deterioraron las relaciones con Estados Unidos.

China también fue el primer país en dejar en tierra al 737 Max en 2019, después de que dos aeronaves de ese modelo se estrellaron en Indonesia y Etiopía con menos de cinco meses de diferencia, causando la muerte de 346 personas. Las aerolíneas chinas no reanudaron los vuelos del Max hasta enero de 2023, mucho después que muchos otros países.

Ortberg asumió como director ejecutivo de Boeing en 2024, un año complicado para la empresa. En enero de ese año, el panel de una puerta se desprendió de un 737 Max poco después del despegue desde Portland, Oregon. Boeing enfrentó una creciente presión financiera al quedar bajo un escrutinio cada vez más intenso por presuntas fallas de producción y de calidad.

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"Si bien había algunas esperanzas de que la cumbre de esta semana derivara en anuncios de acuerdos comerciales concretos, el viaje de Trump terminó con mucha incertidumbre sobre lo pactado por ambas partes", declaró Bonnie Glaser, directora gerente del programa sobre la región Indo-Pacífico para German Marshall Fund.

Glaser dijo el viernes que había poca información concreta sobre acuerdos comerciales surgidos de la cumbre, incluidos los relacionados con las compras de China de exportaciones estadounidenses como soya, gas natural licuado y carne de res.

“Lo único que tenemos en realidad es lo que el presidente le ha dicho al mundo que China ha aceptado”, dijo Glaser.

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gs/bmc

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