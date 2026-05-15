Beijing.— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, describió su reunión con su par chino, Xi Jinping, como “muy buena”. Incluso lo llamó “amigo”, pero eso no impidió que el líder chino advirtiera que Taiwán “es la cuestión más importante en las relaciones entre China y Estados Unidos” y que podría dar lugar a una “situación sumamente peligrosa” si no se gestiona adecuadamente.

“Usted es un gran líder”, aduló Trump a Xi.

Con un tono menos efusivo, Xi dijo que Estados Unidos “deberían ser socios, no rivales”, y recurrió a una teoría concebida por el politólogo Graham Allison para dejar claras sus líneas rojas.

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“China y Estados Unidos deben trascender la trampa de Tucídides”, dijo Xi. Esta teoría describe una aparente tendencia a la guerra cuando un estado hegemónico ve amenazado su liderazgo por otro en declive.

Trump alegó que cuando habló de “nación en declive”, Xi se refería al Estados Unidos de Joe Biden, no a la administración actual. “Hace dos años, éramos, de hecho, una nación en declive. En eso estoy totalmente de acuerdo con el presidente Xi. Pero ahora, EU es el país más sexy del mundo y ojalá que nuestra relación con China sea más fuerte y mejor que antes”, posteó en Truth Social.

Xi aseveró que “la cuestión de Taiwán es el tema más importante en las relaciones entre China y Estados Unidos”, y alertó que “si se maneja mal, las dos naciones podrían chocar o incluso entrar en conflicto, lo que empujaría a toda la relación entre China y Estados Unidos a una situación muy peligrosa”.

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Según Trump, Xi le ofreció “ayuda” con la guerra de Irán y la reapertura del estrecho de Ormuz en su reunión, que se extendió unas dos horas y 15 minutos.

“Al presidente Xi le gustaría que se llegara a un acuerdo. Me dijo: ‘Si puedo ser de alguna ayuda, me gustaría serlo’”, explicó Trump en una entrevista con la cadena Fox News desde China.

Añadió que el líder chino le aseguró que “no va a entregar equipo militar” a Irán. “Pero, al mismo tiempo, dijo que compran gran parte de su petróleo allí y que les gustaría seguir haciéndolo”.

Xi y Trump coincidieron en la reunión en que Irán no debe tener “nunca” armas nucleares y en la necesidad de reabrir el estrecho de Ormuz al transporte de hidrocarburos sin cobrar derechos de paso, de acuerdo con un comunicado de la Casa Blanca, según el cual, también se habló de “los avances logrados para poner fin a la circulación de precursores del fentanilo hacia EU, así como de aumentar las compras chinas de productos agrícolas estadounidenses”. Trump dijo que China comprará 200 aviones Boeing a EU.