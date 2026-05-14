Beijing. El presidente estadounidense, Donald Trump, defendió este viernes que su homólogo chino, Xi Jinping, se refiriera a Estados Unidos como una potencia en decadencia durante la reunión que ambos mantuvieron en Beijing, y aseguró que en realidad el mandatario chino hablaba del país antes de su llegada a la Casa Blanca, hace año y medio.

"Cuando el presidente Xi, muy elegantemente, se refería a Estados Unidos como quizá una nación en decadencia, se estaba refiriendo al daño tremendo que sufrimos durante los cuatro años del dormilón de Joe Biden (2021-2025) y su Administración, y en ese asunto estaba 100 % correcto", apuntó en un comentario en la red social Truth.

"Hace dos años, éramos, de hecho, una nación en declive. En eso estoy totalmente de acuerdo con el presidente Xi. Pero ahora, Estados Unidos es el país más sexy del mundo y ojalá que nuestra relación con China sea más fuerte y mejor que antes", recalcó Trump.

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Trump se refería a unas declaraciones de Xi realizadas el jueves, al inicio de su primera reunión con el republicano y su equipo en el Gran Palacio del Pueblo de Beijing, en las que el mandatario chino apeló a superar la llamada trampa de Tucídides.

Esta teoría acuñada por el politólogo Graham Allison describe la tendencia a que un poder emergente, en velada alusión a China, entre en conflicto con otro hegemónico en decadencia, en presumible referencia a Estados Unidos.

Trump dijo que Xi no estaba refiriéndose en ese contexto a sus 16 meses de mandato y destacó "la victoria militar y la próspera relación con Venezuela y la destrucción militar de Irán (que continuará)", así como las inversiones en el país o los máximos en el mercado bursátil.

Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de China, Xi Jinping. Foto: AFP

"De hecho, Xi me felicitó por los muchos y tremendos éxitos en un período tan corto de tiempo", apuntó Trump, que este viernes regresa a Washington tras reunirse durante la mayor parte del jueves con Xi en Beijing y coincidir con su homólogo en que ambos países deben cooperar y evitar el conflicto.

Los dos presidentes se reunieron a puerta cerrada durante unas dos horas en el Gran Salón del Pueblo tras una elaborada ceremonia de bienvenida que incluyó cañonazos, una banda que interpretó “The Star-Spangled Banner” y el himno nacional de China, y cientos de estudiantes saltando y agitando flores y banderas de los dos países.

Según un resumen publicado en X por la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Mao Ning, Xi le dijo a Trump que “la cuestión de Taiwán es el tema más importante en las relaciones entre China y Estados Unidos”.

“Si se maneja adecuadamente, la relación bilateral gozará de estabilidad general. De lo contrario, los dos países tendrán choques e incluso conflictos, poniendo en gran peligro toda la relación”, escribió.

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Esas declaraciones llegaron después de un breve intercambio público antes del inicio del encuentro, en el que Trump le dijo a Xi: “es un gran líder. A veces a la gente no le gusta que yo lo diga, pero lo digo de todos modos, porque es verdad”.

“Es un honor ser su amigo”, declaró Trump, antes de prometer que “la relación entre China y Estados Unidos será mejor que nunca”.

Trump dijo después a Sean Hannity, de Fox News, en una entrevista, que Xi afirmó durante sus conversaciones que “le gustaría ser de ayuda” para negociar el fin de la guerra con Irán y reabrir el estrecho de Ormuz a los envíos de petróleo.

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