El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó que el levantamiento del "bloqueo" impuesto por Estados Unidos sería "un modo más fácil" de ayudar a la isla, tras la oferta de apoyo humanitario por 100 millones de dólares realizado por Washington.

Cuba está sometida desde finales de enero a un bloqueo energético de Estados Unidos y afronta desde hace varios días una crisis energética muy grave que provoca cortes de electricidad y una creciente exasperación de la población.

"Podría aliviarse el daño de un modo más fácil y expedito con el levantamiento o alivio del bloqueo, pues se conoce que la situación humanitaria es fríamente calculada e inducida" por Washington, escribió Díaz-Canel en X.

La experiencia de nuestro país en recibir ayuda internacional, incluyendo de EE.UU, es amplia y constructiva. Cualquier donante puede dar fe de esa realidad.



Si verdaderamente hay disposición del gobierno estadounidense a brindar ayuda en los montos que anuncia y en plena… — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) May 14, 2026

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc