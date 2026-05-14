La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reúne este jueves 14 de mayo, en Palacio Nacional, con gobernadores para dar seguimiento al IMSS-Bienestar.

A la reunión llegó la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, quién hace semanas fue designada tras las acusaciones de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya, señalado por tener presuntos vínculos con el narcotráfico.

Durante su llegada, la gobernadora interina fue cuestionada sobre versiones periodísticas que señalan que Rocha Moya permanece resguardado en Palacio de Gobierno, así como sobre la situación de seguridad en Sinaloa. Sin embargo, únicamente respondió que el exmandatario se encontraba bien.

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Por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que se reunirá con gobernadores que tienen convenio del IMSS-Bienestar. En ese sentido, el domingo se firmara este proceso con Yucatán.

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