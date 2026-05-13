La Mesa Directiva de la Comisión Permanente recibió del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) una solicitud para declarar la desaparición de Poderes Constitucionales en el estado de Sinaloa, luego de que el gobernador Rubén Rocha Moya fue acusado por el gobierno de Estados Unidos de nexos con el Cártel de Sinaloa.

Al dar cuenta del asunto, la presidenta de este órgano del Congreso de la Unión, Laura Itzel Castillo Juárez, informó que la petición se mantendrá en poder de la Mesa Directiva, en tanto se instalan las Comisiones de trabajo de la Comisión Permanente.

La solicitud, publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Comisión Permanente, plantea convocar al Senado de la República para que realice sesiones extraordinarias, con el fin de que atienda la solicitud promovida por el Grupo Parlamentario del PAN para declarar la desaparición de Poderes Constitucionales del Estado de Sinaloa.

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El documento panista argumenta que el artículo 76, fracción V, de la Constitución confiere al Senado la facultad exclusiva para declarar, cuando hayan desaparecido los Poderes constitucionales de una entidad federativa, que es llegado el caso de nombrarle una persona titular del Poder Ejecutivo provisional.

Destaca que la desaparición de Poderes no constituye una sanción penal ni un mecanismo ordinario de control político, sino una herramienta constitucional excepcional destinada a restituir el orden constitucional cuando los Poderes locales han dejado de funcionar conforme a los principios del régimen federal, han abandonado sus funciones, o se encuentran imposibilitados para ejercerlas con motivo de situaciones o conflictos causados o propiciados por ellos mismos que afectan la vida del Estado e impiden la plena vigencia del orden jurídico.

“En el caso del Estado de Sinaloa, los hechos recientemente conocidos no configuran un episodio aislado de inseguridad pública ni una mera crisis política ordinaria, sino una situación de extrema gravedad institucional, pues involucran señalamientos formales de autoridades judiciales de los Estados Unidos de América contra el gobernador constitucional del Estado, Rubén Rocha Moya, así como contra otros altos funcionarios y exfuncionarios estatales y municipales, por presunta

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participación en delitos relacionados con narcotráfico, armas y colaboración con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción conocida como ‘Los Chapitos’”, sostiene.

“No se trata de la posible corrupción de un funcionario aislado, sino de una acusación que apunta a la captura de áreas centrales del poder político, de la procuración de justicia, de la seguridad pública estatal y de la seguridad pública municipal”.

La solicitud del PAN subraya que el caso resulta aún más grave porque la acusación no se limita al ejercicio posterior del gobierno, sino que apunta al origen mismo del poder político en Sinaloa.

“De acuerdo con la imputación, Rubén Rocha Moya habría sido electo gobernador en 2021 con apoyo de la facción de ‘Los Chapitos’, cuyos integrantes habrían intimidado y secuestrado a rivales políticos, así como intervenido en la jornada electoral, a cambio de que posteriormente se les permitiera operar con impunidad y distribuir droga hacia los Estados Unidos”, recalca el escrito.

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