En el caso de las acusaciones del gobierno de Estados Unidos contra funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, por presuntos vínculos con el crimen organizado, hay que tomar en cuenta que en noviembre próximo hay elecciones en ese país, afirmó la presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo.

Ante medios de comunicación, la legisladora dejó entrever intereses político-electorales en las solicitudes de detención con fines de extradición del gobernador, Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza, y otros ocho funcionarios y exfuncionarios públicos.

“Yo creo que tenemos que tomar en cuenta que hay elecciones en Estados Unidos y que hay muchos elementos que en este caso tendrían que estarse considerando, verdad, para la obtención de votos”, puntualizó.

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Recalcó que la Fiscalía General de la República (FGR) ya anunció que hará una investigación, debido a lo cual habrá que esperar las conclusiones.

Por otra parte, Castillo afirmó que en la instalación de la Comisión Permanente se violó la Ley Orgánica del Congreso General, en sus artículos 118 y 120, porque se permitió que sin acuerdo de por medio, la oposición fijara postura sobre el tema de las acusaciones contra el mandatario estatal.

“Es muy claro cuál es la ley en cuanto al procedimiento que se tiene que realizar para la instalación de la Comisión Permanente y eso es lo que debería de que haber hecho, seguir los pasos que están marcados específicamente en estos artículos. Eso es lo que yo diría, pero bueno, ¿qué podemos esperar?”, concluyó.

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