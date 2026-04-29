Especialistas descartan extradición fast track de Rocha Moya; acusaciones son mediáticas y buscan generar presión a México, afirman

Este miércoles 29 de abril, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos lanzó acusaciones contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otras nueve personas, por tráfico de drogas y delitos relacionados con armas.

Por los hechos, EU exigió a las autoridades mexicanas un proceso de extradición para las personas relacionadas, como respuesta, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) indicó que de acuerdo con la Ley de Extradición Internacional, se turnó la información recibida a la Fiscalía General de la República (FGR) para que se evalúen estad solicitudes conforme a la legislación mexicana.

Luego que el gobierno de Donald Trump acusó al gobernador Rubén Rocha Moya de aliarse con el Cártel de Sinaloa, su eventual extradición enfrenta un escenario complejo tanto en el ámbito legal como político, afirmó el abogado Walter Piñeiro Bertello, analista de asuntos internacionales y geopolítica al que entrevistó EL UNIVERSAL.

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De acuerdo con el experto, la eventual extradición de Rocha Moya enfrenta un escenario complejo tanto en el ámbito legal como político.

Según lo señalado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Fiscalía General de la República (FGR), una solicitud de extradición debe cumplir con requisitos específicos establecidos en el tratado bilateral entre México y Estados Unidos. Entre las condiciones, se explica que no basta con la existencia de una investigación o juicio, sino que deben presentarse pruebas suficientes que sustenten la probable responsabilidad del acusado.

Como respuesta, las autoridades han indicado que la solicitud no cumple con los elementos necesarios, lo que impediría, por ahora, que el proceso avance.

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No obstante, Piñeiro Bertello explica que existe la posibilidad de que el gobierno estadounidense formule una nueva petición incorporando pruebas más sólidas.

El analista aclaró que proceso se complica aún más debido a que se trata de un gobernador en funciones, quien cuenta con fuero constitucional, el que consta de protección legal e inmunidad procesal que impide a ciertos funcionarios públicos, principalmente legisladores, ser procesados penalmente sin una autorización previa del Congreso.

Ante esta protección y precio antes de cualquier extradición, sería necesario iniciar un procedimiento de desafuero o en su defecto, que Rocha Moya renuncie a su cargo para que pueda ser juzgado.

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"De momento en sí, así como están las no va a pasar nada. Si se corrige la orden de extradición o si esto crece mucho y se hace mucho más mediático, probablemente el gobernador o renunciara o dimitiera", dijo Walter Piñeiro.

El experto refirió a que por ahora, el escenario inmediato apunta a que no habrá avances significativos. Sin embargo, recalcó que el desarrollo del caso dependerá de si Estados Unidos presenta una nueva solicitud formal que cumpla con los requisitos legales.

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Golpe mediático de EU

Esta casa editorial también entrevistó a Javier Martín Reyes, licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales, que al igual que Walter Piñeiro, coinciden en el hecho también es mediático y busca presionar al gobierno del país.

"La lectura predominante apunta a que no se trataría de medidas judiciales directas en territorio mexicano, sino de una estrategia de presión política. No se observan condiciones para acciones legales extraterritoriales inmediatas contra un mandatario en funciones, aunque sí podrían escalar medidas como sanciones, cancelación de visas o señalamientos públicos", aclaró Martín Reyes.

Por otro lado, Piñeiro explicó: "probablemente le hagan esas preguntas al presidente Trump o a la fiscal general y que contesten que efectivamente hay investigaciones contra autoridades actuales en México y que digan que han ofrecido a México ayudar con el problema del narcotráfico y que México se ha negado y que con esto digan 'hay una investigación porque hay irregularidades y tenemos los elementos para probarlo'.

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¿Rocha Moya, el nuevo Nicolás Maduro?

Sobre la posibilidad de acciones más contundentes, como medidas similares a las aplicadas contra Nicolás Maduro, los especialistas consideran que el escenario es remoto.

A diferencia de Nicolás Maduro, mencionan, es ya existía una narrativa consolidada en la que se señalaba como criminal, mientras que con Rocha Moya este aún se trata de una investigación en curso sin sentencia.

"Es mucho más una suerte de presión política que de otro tipo, yo creo que lo que vimos en el caso de Maduro por ejemplo es algo extraordinario, yo no yo no veo condiciones para que ni sería deseable, no sería muy muy grave, yo lo veo más en una estrategia de presión política del gobierno de de de México", dijo Martín Reyes.

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¿Relación México-Estados Unidos rota?

Ante un panorama marcado principalmente por unidad el Mundial, el cuestionamiento por la relación bilateral se ha hecho presente con hechos como este, antecedentes como el de los agentes de la CIA muertos en Chihuahua y el contexto de la negociación del tratado de libre comercio

Ambos expertos concuerdan que no se romperán las relaciones entre ambos países, principalmente porque uno de los principales puntos centrales de la política externa de Donald Trump es México.

"Por lo menos de cara a las a las fotos va a haber una relación amigable entre entre los presidentes, pero va a seguir habiendo ciertos golpes a nivel bajo, probablemente para generar ciertas concesiones más arriba", concluyó Piñeiro Bertello.

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