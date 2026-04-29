Más Información
FGR inicia investigación por acusación de EU contra Rubén Rocha; señala violación a la confidencialidad
EU anuncia acusaciones contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa; es por tráfico de drogas y delitos relacionados con armas
EN VIVO: EU acusa a Rubén Rocha y a 9 funcionarios mexicanos por narco; SRE asegura que no hay pruebas, sigue el minuto a minuto
EU solicita detención con fines de extradición de Rubén Rocha; FGR evalúa si existen pruebas por narcotráfico
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que inició una investigación para determinar si hay datos de prueba que sostengan la acusación de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios.
En un mensaje a medios, Ulises Lara López, vocero de dicha institución, respondió que se analizará la investigación recibida del Departamento de Estado con la finalidad de ver si existen los elementos probatorios necesarios para detener y extraditar al vecino país del norte al mandatario estatal morenista y los jefes policiacos señalados.
Lara López anunció que la FGR empezará paralelamente una investigación para verificar que la investigación del Departamento de Justicia y de la DEA esté sustentada para solicitar la detención.
Lee también VIDEO: Así defendía AMLO a Rubén Rocha, acusado de pactar con el Cártel de Sinaloa; afirmó que violencia en el estado era culpa de EU
Dijo que la ley mexicana en la materia, señala que para una orden de aprehensión se deben presentar pruebas.
"Como es del conocimiento público, la legislación mexicana señala claramente que para solicitar a la autoridad judicial una orden de aprehensión se requiere presentar datos de prueba que infieran la posibilidad de que alguna persona ha cometido un delito".
Indicó que el Tratado Bilateral en la materia refiere, con toda precisión, que solamente se concederá la extradición si se determina que las pruebas son suficientes, conforme a las leyes de la parte requerida, en este caso de nuestro país.
Lista completa de funcionarios acusados de narcotráfico por EU; Rubén Rocha y senador Enrique Inzunza, entre los señalados
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
bmc
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]